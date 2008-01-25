Почему развивается гиперацидность и как ее лечить?

Повышенная кислотность желудка, также известная как «гиперацидность», характеризуется избыточной продукцией желудочного сока. Такая патология — довольно распространенное состояние, которое может выявляться у людей всех возрастов и полов. Она может проявляться как временное состояние, вызванное стрессом или неправильным питанием, так и привести к хроническим заболеваниям, требующим постоянного контроля и лечения.

Часто гиперацидность может быть сопутствующим симптомом при различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, например при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрите или рефлюксном эзофагите.

Почему развивается повышенная кислотность желудка?

Желудочный сок образуется в специальных железистых клетках слизистой оболочки желудка. Они вырабатывают необходимые компоненты сока в ответ на раздражители (наличие пищи в желудке, гормональные сигналы или нервные импульсы). Основные составляющие желудочного сока:

соляная кислота (HCl) — главный компонент, обеспечивающий кислотность желудочного содержимого. Ее функция включает активацию фермента пепсина и уничтожение бактерий, попадающих в желудок с пищей;

пепсин — это фермент, который расщепляет белки, облегчая их дальнейшее усвоение организмом;

слизь — защищает стенку желудка от действия соляной кислоты, предотвращая развитие язв и других повреждений.

В норме pH желудочного сока обычно находится в диапазоне 1,5–3,5. Это крайне кислая среда, обеспечивающая эффективное пищеварение и подавляя размножение патогенных микроорганизмов.

Однако в некоторых случаях происходит сбой в регуляции кислотообразования, и желудок начинает вырабатывать чрезмерное количество соляной кислоты. Избыток кислоты представляет серьезную опасность для слизистой оболочки желудка и пищевода, так как оказывает на нее сильное раздражающее и разъедающее действие.

Существует несколько распространенных причин повышенной кислотности желудка, по которым в желудке может продуцироваться избыточное количество кислоты:

стресс и тревожные расстройства могут стимулировать выработку соляной кислоты, приводя к повышению кислотности желудка;

инфекция Helicobacter pylori приводит к воспалению слизистой оболочки желудка, повышая кислотность;

некоторые лекарственные средства, например ацетилсалициловая кислота, могут раздражать слизистую оболочку желудка и повышать кислотообразование;

могут раздражать слизистую оболочку желудка и повышать кислотообразование; употребление острой, жирной, жареной пищи, алкоголя, кофе и других продуктов, стимулирующих повышенную кислотность;

курение подавляет работу пищеводного сфинктера, усугубляя симптомы;

заболевания пищеварительной системы — гастрит, язвенная болезнь желудка, рак желудка.

Гиперацидность может вызвать ряд неприятных диспептических расстройств, в числе которых:

метеоризм, чувство переполненности после приема пищи;

изжога, отрыжка с кислым и/или горьким привкусом;

тошнота, иногда рвота;

боль в эпигастрии;

расстройства пищеварения — запоры или диарея.

Если симптомы повышенной кислотности игнорируются, это может привести к развитию гастрита, язвы желудка или пищевода. Поэтому важно своевременно выявить проблему и начать лечение.

Как устранить гиперацидность?

Повышенная кислотность желудка может стать причиной множества неприятных симптомов, таких как изжога, боль в животе, тошнота и др. Избавиться от повышенной кислотности и нормализовать работу желудка позволит комплексный подход с диетой, коррекцией образа жизни и при необходимости — медикаментозным лечением.

Немедикаментозные методы терапии играют важную роль в комплексном подходе к устранению повышенной кислотности и связанных с ней симптомов. Они направлены на коррекцию образа жизни, режима питания и устранение факторов, провоцирующих избыточную выработку соляной кислоты в желудке.

Общие рекомендации

Одним из ключевых аспектов является диета при повышенной кислотности. Рекомендуется:

исключить раздражающие продукты — жирное, жареное, острое, кислое, кофе, алкоголь, газированные напитки;

питаться дробно, небольшими порциями 5–6 раз в сутки, не переедать;

увеличить потребление продуктов, обволакивающих слизистую оболочку желудка, — овсяной каши, рисового отвара, молочных продуктов;

употреблять достаточно клетчатки — цельнозерновых продуктов, овощей, фруктов;

пить больше жидкости — минеральной воды, травяного чая.

Необходимо полностью отказаться от курения, так как никотин ослабляет сфинктер между желудком и пищеводом, а также ограничить употребление алкоголя и крепких напитков.

Режим дня:

не принимать горизонтальное положение сразу после еды, делать перерыв не менее 2–3 ч;

избегать наклонов и поднятия тяжестей после приема пищи.

спать с приподнятым изголовьем кровати;

регулярно выполнять расслабляющие упражнения, медитировать для снижения стресса;

регулярные умеренные физические нагрузки улучшают моторику пищеварительного тракта, однако следует избегать интенсивных упражнений сразу после приема пищи.

Очень важно поддерживать нормальный вес и избегать развития ожирения. В некоторых случаях может понадобиться психологическая коррекция стресса, тревожности.

Соблюдение немедикаментозных рекомендаций позволяет снизить нагрузку на желудок, устранить раздражающие факторы и создать оптимальные условия для заживления поврежденной слизистой оболочки. Ведение здорового образа жизни часто способствует полному избавлению от изжоги и других симптомов без приема лекарственных средств.

Медикаментозное лечение

Медикаментозная терапия является неотъемлемой частью лечения повышенной кислотности и связанных с ней заболеваний желудочно-кишечного тракта. Различные группы препаратов позволяют купировать симптомы, нейтрализовать избыточную кислоту и уменьшить ее продукцию в желудке:

Важную роль играет лечение основного заболевания, вызвавшего повышенную кислотность (гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, язвы желудка, гастрита и т.д.). При выявлении инфекции H. pylori назначают антибиотики.

Также возможно сочетанное применение нескольких групп препаратов для достижения более быстрого и стойкого эффекта. Продолжительность медикаментозного лечения подбирается индивидуально в зависимости от степени поражения и ответа на терапию.

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