ФАМОТИДИН (FAMOTIDINUM)

внутрь, при пептической язве желудка и двенадцатиперстной кишки принимают по 40 мг 1 раз в сутки перед сном или по 20 мг 2 раза в сутки на протяжении 4–8 нед. После достижения терапевтического эффекта в течение 2–4 нед фамотидин необходимо принимать в поддерживающей дозе. С профилактической целью назначают по 20 мг 1 раз в сутки перед сном. При рефлюкс-эзофагите дозу устанавливают индивидуально в зависимости от состояния больного. Начальную дозу 20 мг принимают каждые 6 ч. При синдроме Золлингера — Эллисона принимают в дозе 20–40 мг 4 раза в сутки. При выраженном нарушении функции почек дозу снижают.

В/в струйно или капельно вводят только в тяжелых случаях или при невозможности приема фамотидина внутрь. Перед в/в струйным введением сухое вещество растворяют в 5–10 мл 0,9% р-ра натрия хлорида. Р-р вводят медленно в течение не менее 2 мин. Перед в/в капельным введением сухое вещество разводят в 100 мл р-ра глюкозы для инфузий. Полученный р-р вводят в течение 15–30 мин. Обычно вводят в/в по 20 мг каждые 12 ч. При синдроме Золлингера — Эллисона начальная доза составляет 20 мг, ее вводят каждые 6 ч, в дальнейшем дозу корригируют в зависимости от секреции соляной кислоты и клинического состояния больного.

Перед проведением общей анестезии для предупреждения аспирации желудочного содержимого 20 мг фамотидина вводят в/в в день проведения операции или не менее чем за 2 ч до начала операции. При почечной недостаточности, если клиренс креатинина составляет 30 мл/мин и менее или уровень креатинина в плазме крови 3 мг% и более, суточную дозу фамотидина (как для приема внутрь, так и для в/в введения) снижают до 20 мг или увеличивают интервал между приемом или введением до 36–48 ч.