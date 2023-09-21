взрослым и детям в возрасте старше 6 лет назначают внутрь 16–32 г 55% геля 2–3 раза в сутки. В случае ожога щелочными р-рами назначают 48–80 г геля на 1 прием. Время приема лекарственного средства зависит от показаний: при пептической язве — через 1–2 ч после еды, при выраженном болевом синдроме можно принять дополнительную дозу лекарственного средства (16 г геля); при диафрагмальной грыже, рефлюкс-эзофагите, эзофагите — после приема пищи и перед сном; при гастрите, диспепсии — перед едой; при колопатии — утром перед завтраком и вечером перед сном.

Детям в возрасте до 6 мес назначают по 4 г геля после каждого кормления; после 6 мес — по 8 г.

Гель алюминия фосфата применяют в чистом виде или растворенным в 1/2 стакана подслащенной воды. Продолжительность курса лечения определяют индивидуально.