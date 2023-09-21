АЛЮМИНИЯ ФОСФАТ* (ALUMINII PHOSPHAS*) Действующее вещество
антацидный буфер, адсорбент. Практически не всасывается в пищеварительном тракте и не вызывает развития алкалоза. Не вызывает реактивной гиперсекреции соляной кислоты, не нарушает КОР, не влияет на метаболизм фосфора. Нейтрализует соляную кислоту и уменьшает протеолитическую активность пепсина.
пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, гиперацидный гастрит и гиперацидные состояния, изжога, диспепсия, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, гастроэзофагеальный рефлюкс, рефлюкс-эзофагит, профилактика и лечение побочных эффектов со стороны пищеварительного тракта, вызванных применением туберкулостатиков, НПВП, ГКС и цитостатических препаратов, функциональные заболевания толстого кишечника, диарея после резекции желудка, химический ожог пищевода, пищевая и другие интоксикации.
взрослым и детям в возрасте старше 6 лет назначают внутрь 16–32 г 55% геля 2–3 раза в сутки. В случае ожога щелочными р-рами назначают 48–80 г геля на 1 прием. Время приема лекарственного средства зависит от показаний: при пептической язве — через 1–2 ч после еды, при выраженном болевом синдроме можно принять дополнительную дозу лекарственного средства (16 г геля); при диафрагмальной грыже, рефлюкс-эзофагите, эзофагите — после приема пищи и перед сном; при гастрите, диспепсии — перед едой; при колопатии — утром перед завтраком и вечером перед сном.
Детям в возрасте до 6 мес назначают по 4 г геля после каждого кормления; после 6 мес — по 8 г.
Гель алюминия фосфата применяют в чистом виде или растворенным в 1/2 стакана подслащенной воды. Продолжительность курса лечения определяют индивидуально.
повышенная чувствительность к алюминия фосфату; при ХПН длительное применение алюминия фосфата в высоких дозах противопоказано.
запор (в основном у людей пожилого возраста и у больных, находящихся на постельном режиме; может быть устранен увеличением потребления жидкости).
нежелателен длительный прием препаратов алюминия фосфата в период беременности.
при сочетаном приеме может влиять на абсорбцию ранитидина, фуросемида, тетрациклина, изониазида и индометацина, поэтому промежуток между приемом алюминия фосфата и указанных препаратов должен составлять не менее 2 ч.