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Активные вещества — “Э”ЭЗОМЕПРАЗОЛ (ESOMEPRAZOLUM)

ЭЗОМЕПРАЗОЛ (ESOMEPRAZOLUM) Действующее вещество

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Найдено: 24 препарата
Эзолонг®-40 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, блистер в коробке, № 14; Organosyn Life Sciences
Эзолонг®-40 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, блистер в коробке, № 14 Organosyn Life Sciences
В 1065 аптеках
от 193,33 грн
Цены в аптеках
Эзолонг®-20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер в коробке, № 14; Organosyn Life Sciences
Эзолонг®-20 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер в коробке, № 14 Organosyn Life Sciences
В 1008 аптеках
от 126,99 грн
Цены в аптеках
Эзонекса® таблетки кишечно-растворимые, 40 мг, блистер, № 14; Фармак
Эзонекса® Таблетки кишечно-растворимые, 40 мг, блистер, № 14 Фармак
В 747 аптеках
от 171,30 грн
Цены в аптеках
Нексиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, блистер, № 14; AstraZeneca
Нексиум Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, блистер, № 14 AstraZeneca
В 470 аптеках
от 369,70 грн
Цены в аптеках
Нексиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 14; AstraZeneca
Нексиум Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, блистер, № 14 AstraZeneca
В 426 аптеках
от 245,79 грн
Цены в аптеках
Эзорма порошок для раствора для инъекций или инфузий, 40 мг, флакон, № 1; Macleods Pharmaceuticals Ltd
Эзорма Порошок для раствора для инъекций или инфузий, 40 мг, флакон, № 1 Macleods Pharmaceuticals Ltd
В 403 аптеках
от 193,95 грн
Цены в аптеках
Эзонекса® лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций, 40 мг, флакон, № 1; Фармак
Эзонекса® Лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций, 40 мг, флакон, № 1 Фармак
В 292 аптеках
от 187,90 грн
Цены в аптеках
Эзомер таблетки гастрорезистентные, 40 мг, блистер, № 28; Perrery Farmaceutici SRL
Эзомер Таблетки гастрорезистентные, 40 мг, блистер, № 28 Perrery Farmaceutici SRL
В 237 аптеках
от 571,71 грн
Цены в аптеках
Эзопротект лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций, 40 мг, флакон, № 1; Mistral Capital Management
Эзопротект Лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций, 40 мг, флакон, № 1 Mistral Capital Management
В 116 аптеках
от 175,81 грн
Цены в аптеках
Эзолонг® порошок для раствора для инъекций или инфузий, 40 мг, флакон, № 10; Organosyn Life Sciences
Эзолонг® Порошок для раствора для инъекций или инфузий, 40 мг, флакон, № 10 Organosyn Life Sciences
В 89 аптеках
от 1187,45 грн
Цены в аптеках
Помпезо порошок для раствора для инъекций, 40 мг, флакон, № 1; World Medicine
Помпезо Порошок для раствора для инъекций, 40 мг, флакон, № 1 World Medicine
В 70 аптеках
от 240,68 грн
Цены в аптеках
Эсозол лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций, 40 мг, флакон, № 1; JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Эсозол Лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций, 40 мг, флакон, № 1 JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
В 56 аптеках
от 192,11 грн
Цены в аптеках
Деспазол лиофилизат для раствора для инъекций, 40 мг, флакон, пачка картонная, пачка картон., № 1; M. Biotech Ltd.
Деспазол Лиофилизат для раствора для инъекций, 40 мг, флакон, пачка картонная, пачка картон., № 1 M. Biotech Ltd.
В 35 аптеках
от 203,00 грн
Цены в аптеках
Есом лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций, 40 мг, флакон, № 1; Hetero Labs Limited
Есом Лиофилизат для раствора для инфузий и инъекций, 40 мг, флакон, № 1 Hetero Labs Limited
В 32 аптеках
от 214,51 грн
Цены в аптеках
Пемозар порошок лиофилизированный для раствора для инъекций, 40 мг, флакон, № 1; SUN
Пемозар Порошок лиофилизированный для раствора для инъекций, 40 мг, флакон, № 1 SUN
В 12 аптеках
от 165,89 грн
Цены в аптеках
Пемозар таблетки гастрорезистентные, 20 мг, блистер, № 14; SUN
Пемозар Таблетки гастрорезистентные, 20 мг, блистер, № 14 SUN
В 4 аптеках
от 121,10 грн
Цены в аптеках
Нексиум порошок для приготовления раствора для инъекций и инфузий, 40 мг, флакон, № 10; AstraZeneca
Нексиум Порошок для приготовления раствора для инъекций и инфузий, 40 мг, флакон, № 10 AstraZeneca
В 1 аптеке других городов
от 3974,10 грн
Цены в других городах
Эманера капсулы кишечно-растворимые, 20 мг, блистер, № 14; KRKA d.d. Novo Mesto
Эманера Капсулы кишечно-растворимые, 20 мг, блистер, № 14 KRKA d.d. Novo Mesto
Нет в наличии
Эманера капсулы кишечно-растворимые, 20 мг, блистер, № 28; KRKA d.d. Novo Mesto
Эманера Капсулы кишечно-растворимые, 20 мг, блистер, № 28 KRKA d.d. Novo Mesto
Нет в наличии
Эманера капсулы кишечно-растворимые, 40 мг, блистер, № 28; KRKA d.d. Novo Mesto
Эманера Капсулы кишечно-растворимые, 40 мг, блистер, № 28 KRKA d.d. Novo Mesto
Нет в наличии
Пемозар таблетки гастрорезистентные, 40 мг, блистер, № 14; SUN
Пемозар Таблетки гастрорезистентные, 40 мг, блистер, № 14 SUN
Нет в наличии
Некспро-40 таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 40 мг, блистер, № 14; Torrent
Некспро-40 Таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой, 40 мг, блистер, № 14 Torrent
Нет в наличии
Эзомепразол-Фармекс лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций, 40 мг, флакон, № 1; Здоровье Группа компаний
Эзомепразол-Фармекс Лиофилизат для ратсвора для инфузий или инъекций, 40 мг, флакон, № 1 Здоровье Группа компаний
Нет в наличии
Эзонекса® таблетки кишечно-растворимые, 20 мг, блистер, № 14; Фармак
Эзонекса® Таблетки кишечно-растворимые, 20 мг, блистер, № 14 Фармак
Нет в наличии
Mm = 345,421 Да.
Форма выпуска: порошок для приготовления р-ра для инъекций и инфузий, порошок для приготовления суспензии для перорального применения, таблетки, таблетки п/о, капсулы.
ЭЗОМЕПРАЗОЛ (ESOMEPRAZOLUM)
CAS №: 119141-88-7 C17H19N3O3S
USPDDN: 5-метокси-2-((S)-((4-метокси-3,5-диметил-2-пиридил)метил)сульфинил)бензимидазол.
NLM: 1H-бензимидазол,5-метокси-2-((S)-((4-метокси-3,5-диметил-2-пиридинил)метил)сульфинил)-.

эзомепразол — S-изомер омепразола, который снижает секрецию желудочного сока благодаря специфически направленному механизму действия. Он является ингибитором протонного насоса париетальных клеток слизистой оболочки желудка. R- и S-изомеры омепразола имеют одинаковую фармакодинамическую активность.
Эзомепразол — слабое основание, он концентрируется и переходит в активную форму в кислой среде секреторных канальцев париетальных клеток, где ингибирует фермент Н+К+-АТФазу — протонный насос, а также угнетает базальную и стимулированную секрецию кислоты.

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ): лечение эрозивного рефлюкс-эзофагита; длительная противорецидивная терапия рефлюкс-эзофагита у излеченных пациентов; симптоматическое лечение ГЭРБ.
Сочетанно с антибактериальными средствами для эрадикации Helicobacter pylori: лечение язвы двенадцатиперстной кишки, ассоциированной с Helicobacter pylori; предупреждение рецидивов пептической язвы у больных с язвой, ассоциированной с Helicobacter pylori.
Лечение и профилактика язвенного процесса, обусловленного длительным применением НПВП: лечение язвенных процессов, обусловленных терапией НПВП; профилактика развития язвы желудка и двенадцатиперстной кишки у пациентов группы риска в связи с применением НПВП.
Лечение синдрома Золлингера — Эллисона. Эзомепразол в форме таблеток применяют для поддержания гемостаза и профилактики развития повторного кровотечения из язвы желудка или двенадцатиперстной кишки после терапии р-ром эзомепразола для инфузий.

20–40 мг 1 раз в сутки. Порошок для приготовления р-ра для инъекций и инфузий показан для антисекреторной терапии, в случаях, когда невозможен пероральный путь введения.

при парентеральном применении — дети в возрасте до 18 лет, при пероральном — дети в возрасте до 12 лет.

со стороны системы крови и лимфатической системы: лейкопения, тромбоцитопения, агранулоцитоз, панцитопения.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности (лихорадка, ангионевротический отек и анафилактическая реакция/шок).
Со стороны метаболизма: периферические отеки, гипонатриемия, гипомагниемия.
Психические расстройства: бессонница, возбуждение, депрессия, спутанность сознания, агрессия, галлюцинации.
Со стороны ЦНС: головная боль, головокружение, парестезия, сонливость, нарушение вкуса.
Со стороны органа зрения: нечеткость зрения.
Со стороны органа слуха: вестибулярное головокружение.
Со стороны дыхательной системы: бронхоспазм.
Со стороны пищеварительной системы: боль в животе, запор, диарея, вздутие живота, тошнота, рвота, сухость во рту, стоматит, кандидоз пищеварительного тракта.
Со стороны гепатобилиарной системы: повышение активности печеночных ферментов, гепатит с желтухой и без нее, печеночная недостаточность, энцефалопатия у пациентов с заболеваниями печени.
Со стороны кожи и мягких тканей: реакции в месте введения, дерматит, зуд, сыпь, крапивница, алопеция, фотосенсибилизация, мультиформная эритема, синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз.
Со стороны скелетно-мышечной системы: артралгия, миалгия, мышечная слабость.
Со стороны почек и мочевыделительной системы: интерстициальный нефрит.
Со стороны репродуктивной системы: гинекомастия.
Общие нарушения: слабость, повышенная потливость.

пациенты, принимающие эзомепразол в течение длительного периода (особенно >1 года), должны находиться под регулярным медицинским наблюдением.

влияние эзомепразола на фармакокинетику других лекарственных средств. Пониженная кислотность желудочного сока при лечении эзомепразолом может привести к повышению или снижению всасывания других лекарственных средств, механизм всасывания которых зависит от кислотности желудочного сока. Как и при применении других ингибиторов секреции кислоты или антацидов, лечение эзомепразолом приводит к снижению абсорбции кетоконазола и интраконазола во время лечения эзомепразолом.
Эзомепразол ингибирует CYP 2С19 — основной фермент, метаболизирующий эзомепразол. Поэтому применение эзомепразола в комбинации с препаратами, метаболизирующимися CYP 2С19 (диазепам, цитолопрам, имипрамин, кломипрамин, фенитоин), может привести к повышению концентрации этих лекарственных средств в плазме крови и потребовать снижения их дозы.
Сочетанное применение 30 мг эзомепразола приводит к снижению клиренса CYP 2C19 субстрата диазепама на 45%. Сочетанное применение 40 мг эзомепразола приводит к повышению уровня фенитоина в плазме крови на 13% у пациентов с эпилепсией.
Влияние других лекарственных средств на фармакокинетику эзомепразола. Эзомепразол метаболизируется CYP 2С19 и CYP 3А4. При одновременном применении эзомепразола и ингибитора CYP 3А4 кларитромицина отмечалось повышение показателя AUC эзомепразола в 2 раза. Сочетанное применение эзомепразола и вориконазола может повышать экспозицию эзомепразола в >2 раза.

нет данных.