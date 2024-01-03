ЭЗОМЕПРАЗОЛ (ESOMEPRAZOLUM)

влияние эзомепразола на фармакокинетику других лекарственных средств. Пониженная кислотность желудочного сока при лечении эзомепразолом может привести к повышению или снижению всасывания других лекарственных средств, механизм всасывания которых зависит от кислотности желудочного сока. Как и при применении других ингибиторов секреции кислоты или антацидов, лечение эзомепразолом приводит к снижению абсорбции кетоконазола и интраконазола во время лечения эзомепразолом.

Эзомепразол ингибирует CYP 2С19 — основной фермент, метаболизирующий эзомепразол. Поэтому применение эзомепразола в комбинации с препаратами, метаболизирующимися CYP 2С19 (диазепам, цитолопрам, имипрамин, кломипрамин, фенитоин), может привести к повышению концентрации этих лекарственных средств в плазме крови и потребовать снижения их дозы.

Сочетанное применение 30 мг эзомепразола приводит к снижению клиренса CYP 2C19 субстрата диазепама на 45%. Сочетанное применение 40 мг эзомепразола приводит к повышению уровня фенитоина в плазме крови на 13% у пациентов с эпилепсией.

Влияние других лекарственных средств на фармакокинетику эзомепразола. Эзомепразол метаболизируется CYP 2С19 и CYP 3А4. При одновременном применении эзомепразола и ингибитора CYP 3А4 кларитромицина отмечалось повышение показателя AUC эзомепразола в 2 раза. Сочетанное применение эзомепразола и вориконазола может повышать экспозицию эзомепразола в >2 раза.