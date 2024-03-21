КЛАРИТРОМИЦИН (CLARITHROMYCINUM) Действующее вещество
кларитромицин — антибиотик группы макролидов — подавляет в микробной клетке синтез белка, взаимодействуя с рибосомальной 50S-субъединицей бактерий. Активен в отношении Streptococcus agalactiae (pyogenes, viridans, pneumoniae), Haemophilus influenzae (parainfluenzae), Neisseria gonorrhoeae, Listeria monocytogenes, Legionella pneumophilia, Mycoplasma pneumoniae, Helicobacter pylori, Campilobacter jejuni, Chlamydia pneumoniae (trachomatis), Moraxella (Branhamella) catarrhalis, Bordetella pertussis, Propionibacterium acnes, Mycobacterium avium, Mycobacterium leprae, Staphylococcus aureus, Ureaplasma urealyticum, Toxoplasma gondii.
При приеме внутрь кларитромицин метаболизируется с образованием основного метаболита 14-гидроксикларитромицина, который обладает такой же или на 1–2 порядка меньшей (в зависимости от вида микроорганизма) противомикробной активностью, чем неизмененное вещество.
инфекции, вызванные чувствительными к кларитромицину микроорганизмами — инфекции верхних отделов дыхательных путей (ларингит, фарингит, тонзиллит и синусит); инфекции нижних отделов дыхательных путей (бронхит, бактериальная пневмония); инфекции кожи и мягких тканей (фолликулит, фурункулез, импетиго, раневая инфекция); инфекции, вызванные Mycobacterium avium, Chlamydia trachomatis, Helicobacter pylori, Ureaplasma urealyticum.
для взрослых средняя доза составляет 250 мг 2 раза в сутки. В случае необходимости кларитромицин можно назначать по 500 мг 2 раза в сутки. Длительность курса лечения — 5–14 дней.
Для лечения инфекций, вызванных Mycobacterium avium, назначают по 1 г 2 раза в сутки. Длительность лечения может составлять ≥6 мес.
Для пациентов в возрасте от 18 лет средняя доза составляет 500 мг 2 раза в сутки с интервалом 12 ч в виде в/в продолжительной (в течение 60 мин) инфузии после разведения вещества в необходимом инфузионном р-ре.
У больных с почечной недостаточностью (при клиренсе креатинина <30 мл/мин) дозу кларитромицина следует снизить в 2 раза. Максимальная продолжительность курса лечения у пациентов этой группы должна составлять не более 14 дней.
повышенная чувствительность к макролидам.
возможны тошнота, рвота, боль в эпигастральной области, диарея, транзиторное повышение активности печеночных трансаминаз, кожная сыпь, головная боль.
с осторожностью назначают пациентам с нарушениями функции печени и/или почек.
В I триместр беременности назначают только по абсолютным показаниям.
при одновременном назначении кларитромицина с теофиллином и карбамазепином отмечено повышение содержания последних в плазме крови.
проявляется тошнотой, рвотой, диареей. Рекомендуется максимально быстро промыть желудок, назначить симптоматическую терапию.