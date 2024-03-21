КЛАРИТРОМИЦИН (CLARITHROMYCINUM)

для взрослых средняя доза составляет 250 мг 2 раза в сутки. В случае необходимости кларитромицин можно назначать по 500 мг 2 раза в сутки. Длительность курса лечения — 5–14 дней.

Для лечения инфекций, вызванных Mycobacterium avium, назначают по 1 г 2 раза в сутки. Длительность лечения может составлять ≥6 мес.

Для пациентов в возрасте от 18 лет средняя доза составляет 500 мг 2 раза в сутки с интервалом 12 ч в виде в/в продолжительной (в течение 60 мин) инфузии после разведения вещества в необходимом инфузионном р-ре.

У больных с почечной недостаточностью (при клиренсе креатинина <30 мл/мин) дозу кларитромицина следует снизить в 2 раза. Максимальная продолжительность курса лечения у пациентов этой группы должна составлять не более 14 дней.