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Активные вещества — “К”КЛАРИТРОМИЦИН (CLARITHROMYCINUM)

КЛАРИТРОМИЦИН (CLARITHROMYCINUM) Действующее вещество

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Найдено: 25 препаратов
Фромилид® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 14; KRKA d.d. Novo Mesto
Фромилид® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 14 KRKA d.d. Novo Mesto
В 978 аптеках
от 250,00 грн
Цены в аптеках
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением, 500 мг, блистер, № 7; KRKA d.d. Novo Mesto
Фромилид® Уно Таблетки с модифицированным высвобождением, 500 мг, блистер, № 7 KRKA d.d. Novo Mesto
В 858 аптеках
от 199,20 грн
Цены в аптеках
Кларитромицин-Дарница таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, контурная ячейковая упаковка, № 14; Дарница
Кларитромицин-Дарница Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, контурная ячейковая упаковка, № 14 Дарница
В 625 аптеках
от 237,20 грн
Цены в аптеках
Кларитромицин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 10; Киевмедпрепарат
Кларитромицин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 10 Киевмедпрепарат
В 457 аптеках
от 154,07 грн
Цены в аптеках
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением, 500 мг, блистер, № 5; KRKA d.d. Novo Mesto
Фромилид® Уно Таблетки с модифицированным высвобождением, 500 мг, блистер, № 5 KRKA d.d. Novo Mesto
В 409 аптеках
от 169,40 грн
Цены в аптеках
Фромилид® гранулы для приготовления суспензии д/орального применения, 250 мг/5 мл, флакон, для приготовления 60 мл суспензии, д/п 60 мл сусп., № 1; KRKA d.d. Novo Mesto
Фромилид® Гранулы для приготовления суспензии д/орального применения, 250 мг/5 мл, флакон, для приготовления 60 мл суспензии, д/п 60 мл сусп., № 1 KRKA d.d. Novo Mesto
В 315 аптеках
от 300,63 грн
Цены в аптеках
Фромилид® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, блистер, № 14; KRKA d.d. Novo Mesto
Фромилид® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, блистер, № 14 KRKA d.d. Novo Mesto
В 281 аптеке
от 121,82 грн
Цены в аптеках
Азиклар 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, № 10; Ananta Medicare
Азиклар 500 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, № 10 Ananta Medicare
В 204 аптеках
от 225,05 грн
Цены в аптеках
Кларитромицин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, блистер, № 10; Киевмедпрепарат
Кларитромицин Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, блистер, № 10 Киевмедпрепарат
В 171 аптеке
от 104,24 грн
Цены в аптеках
Клабел® 500 таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 14; Nobel
Клабел® 500 Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 14 Nobel
В 165 аптеках
от 291,00 грн
Цены в аптеках
Фромилид® гранулы для оральной суспензии, 125 мг/5 мл, флакон, для приготовления 60 мл суспензии, д/п 60 мл сусп., № 1; KRKA d.d. Novo Mesto
Фромилид® Гранулы для оральной суспензии, 125 мг/5 мл, флакон, для приготовления 60 мл суспензии, д/п 60 мл сусп., № 1 KRKA d.d. Novo Mesto
В 131 аптеке
от 237,98 грн
Цены в аптеках
Орадро таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 14; World Medicine
Орадро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 14 World Medicine
В 117 аптеках
от 212,30 грн
Цены в аптеках
Клабакс OD таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 5; SUN
Клабакс OD Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 5 SUN
В 69 аптеках
от 109,43 грн
Цены в аптеках
Кларитромицин-Астрафарм таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 14; Астрафарм
Кларитромицин-Астрафарм Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 14 Астрафарм
В 64 аптеках
от 167,68 грн
Цены в аптеках
Кларитромицин-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, блистер, № 10; Здоровье
Кларитромицин-Здоровье Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, блистер, № 10 Здоровье
В 14 аптеках
от 53,01 грн
Цены в аптеках
Кларитромицин-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 14; Здоровье
Кларитромицин-Здоровье Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 14 Здоровье
В 8 аптеках
от 110,40 грн
Цены в аптеках
Кларитромицин-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 10; Здоровье
Кларитромицин-Здоровье Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 10 Здоровье
В 6 аптеках
от 83,40 грн
Цены в аптеках
Клацид® В.В. порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инф., 500 мг, флакон, № 1; Abbott Laboratories GmbH
Клацид® В.В. Порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инф., 500 мг, флакон, № 1 Abbott Laboratories GmbH
Нет в наличии
Клеримед 500 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 14; Medochemie Ltd
Клеримед 500 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 14 Medochemie Ltd
Нет в наличии
Фромилид® Уно таблетки с модифицированным высвобождением, 500 мг, блистер, № 14; KRKA d.d. Novo Mesto
Фромилид® Уно Таблетки с модифицированным высвобождением, 500 мг, блистер, № 14 KRKA d.d. Novo Mesto
Нет в наличии
Меристат-Сановель таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 14; Sanovel
Меристат-Сановель Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 14 Sanovel
Нет в наличии
Кларитромицин-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 7; Здоровье
Кларитромицин-Здоровье Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 7 Здоровье
Нет в наличии
Кларитромицин-Астрафарм таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 7; Астрафарм
Кларитромицин-Астрафарм Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, блистер, № 7 Астрафарм
Нет в наличии
Орадро таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, блистер, № 14; World Medicine
Орадро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, блистер, № 14 World Medicine
Нет в наличии
Кларитромицин Ананта таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 10; Ananta Medicare
Кларитромицин Ананта Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, блистер, № 10 Ananta Medicare
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки; таблетки п/о; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки c модифицированным высвобождением п/о; гранулы для приготовления суспензии для перорального приема; лиофилизированный порошок для инфузий; порошок для приготовления суспензии.
КЛАРИТРОМИЦИН (CLARITHROMYCINUM)
CAS №: 81103-11-9 C38H69NO13
USPDDN, RTECS: 6-O-метилэритромицин.
Форма выпуска: таблетки; таблетки п/о; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки c модифицированным высвобождением п/о; гранулы для приготовления суспензии для перорального приема; лиофилизированный порошок для инфузий; порошок для приготовления суспензии.

кларитромицин — антибиотик группы макролидов — подавляет в микробной клетке синтез белка, взаимодействуя с рибосомальной 50S-субъединицей бактерий. Активен в отношении Streptococcus agalactiae (pyogenes, viridans, pneumoniae), Haemophilus influenzae (parainfluenzae), Neisseria gonorrhoeae, Listeria monocytogenes, Legionella pneumophilia, Mycoplasma pneumoniae, Helicobacter pylori, Campilobacter jejuni, Chlamydia pneumoniae (trachomatis), Moraxella (Branhamella) catarrhalis, Bordetella pertussis, Propionibacterium acnes, Mycobacterium avium, Mycobacterium leprae, Staphylococcus aureus, Ureaplasma urealyticum, Toxoplasma gondii.
При приеме внутрь кларитромицин метаболизируется с образованием основного метаболита 14-гидроксикларитромицина, который обладает такой же или на 1–2 порядка меньшей (в зависимости от вида микроорганизма) противомикробной активностью, чем неизмененное вещество.

инфекции, вызванные чувствительными к кларитромицину микроорганизмами — инфекции верхних отделов дыхательных путей (ларингит, фарингит, тонзиллит и синусит); инфекции нижних отделов дыхательных путей (бронхит, бактериальная пневмония); инфекции кожи и мягких тканей (фолликулит, фурункулез, импетиго, раневая инфекция); инфекции, вызванные Mycobacterium avium, Chlamydia trachomatis, Helicobacter pylori, Ureaplasma urealyticum.

для взрослых средняя доза составляет 250 мг 2 раза в сутки. В случае необходимости кларитромицин можно назначать по 500 мг 2 раза в сутки. Длительность курса лечения — 5–14 дней.
Для лечения инфекций, вызванных Mycobacterium avium, назначают по 1 г 2 раза в сутки. Длительность лечения может составлять ≥6 мес.
Для пациентов в возрасте от 18 лет средняя доза составляет 500 мг 2 раза в сутки с интервалом 12 ч в виде в/в продолжительной (в течение 60 мин) инфузии после разведения вещества в необходимом инфузионном р-ре.
У больных с почечной недостаточностью (при клиренсе креатинина <30 мл/мин) дозу кларитромицина следует снизить в 2 раза. Максимальная продолжительность курса лечения у пациентов этой группы должна составлять не более 14 дней.

повышенная чувствительность к макролидам.

возможны тошнота, рвота, боль в эпигастральной области, диарея, транзиторное повышение активности печеночных трансаминаз, кожная сыпь, головная боль.

с осторожностью назначают пациентам с нарушениями функции печени и/или почек.
В I триместр беременности назначают только по абсолютным показаниям.

при одновременном назначении кларитромицина с теофиллином и карбамазепином отмечено повышение содержания последних в плазме крови.

проявляется тошнотой, рвотой, диареей. Рекомендуется максимально быстро промыть желудок, назначить симптоматическую терапию.