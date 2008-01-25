Гайморит: не просто насморк

Что такое гайморит?

Гайморит — это воспаление верхнечелюстной околоносовой пазухи.

Как появляется гайморит?

Гайморит может развиваться вследствие вирусной, бактериальной или грибковой инфекции, причем вирусная инфекция является наиболее частой причиной его развития.

Функция околоносовых пазух — фильтровать загрязняющие вещества, микроорганизмы, пыль и другие антигены. Верхнечелюстная, лобная и передняя решетчатые пазухи впадают в средний носовой ход. Воспаление гайморовых пазух обычно является результатом трех ключевых факторов: обструкции устья пазухи (вследствие анатомических причин, таких как опухоль или отклонение перегородки и/или отека при инфекционных и аллергических заболеваниях), дисфункции реснитчатого эпителия и сгущения секрета пазухи.

Выделяют:

острый гайморит — симптомы длятся менее 4 нед;

подострую форму — симптомы длятся 4–12 нед;

хронический гайморит — симптомы длятся более 12 нед.

Рецидивирующий гайморит — 4 эпизода продолжительностью менее 4 нед с полным исчезновением симптомов между эпизодами.

Как понять, что у тебя гайморит?

Симптомы острого гайморита могут включать:

выделение густой, желтой или зеленоватой слизи из носа — насморк. Важно, что само по себе изменение цвета слизи не указывает на бактериальную инфекцию;

стекание густой желтой или зеленоватой слизи по задней стенке горла — постназальный затек;

заложенность носа, затрудненное дыхание через нос;

болезненность, отек и распирание в зоне проекции гайморовой пазухи на кожу лица, эти ощущения усиливаются при наклоне;

головную боль;

зубную боль;

изменения обоняния;

изменения вкуса;

кашель;

боль в ухе;

неприятный запах изо рта;

немотивированную усталость;

повышение температуры тела.

Признаки гайморита у взрослых и детей схожи.

Когда обратиться к врачу?

Обязательно следует обратиться к врачу, если у вас есть любой из следующих признаков:

симптомы, которые длятся более 1 нед;

выраженность симптомов увеличилась после кажущегося улучшения;

повторный или хронический синусит в анамнезе.

Немедленно обратитесь к врачу, если у вас есть симптомы, которые могут указывать на серьезную инфекцию:

боль, отек или покраснение под глазами;

высокая фебрильная температура тела при гайморите;

спутанность сознания;

двоение в глазах или другие изменения зрения;

скованность мышц шеи.

Хронический гайморит: симптомы сходны с таковыми острого гайморита. Лихорадка обычно нехарактерна для хронического синусита.

Врач проведет осмотр ЛОР-органов. Дополнительное обследование может включать:

эндоскопию носовых ходов;

визуализирующие исследования: рентгенографию или компьютерную томографию придаточных пазух носа;

мазок из носа и пазух/биопсию;

аллергологическое обследование.

При наличии частых рецидивирующих эпизодов острого гайморита или хроническом гайморите рекомендуется пройти обследование у аллерголога и иммунолога.

Гайморит: лечение

Чем лечить гайморит, врач определяет индивидуально в каждом конкретном случае.

Наиболее распространенные методы лечения гайморита включают:

противоотечные средства ( оксиметазолин , ксилометазолин, нафазолин ), действующие путем сужения кровеносных сосудов, уменьшая воспаление и отек, которые вызывают заложенность носовых пазух. Применять их не более 3–5 дней подряд. Не следует применять противоотечные препараты длительно;

, ), действующие путем сужения кровеносных сосудов, уменьшая воспаление и отек, которые вызывают заложенность носовых пазух. Применять их не более 3–5 дней подряд. Не следует применять противоотечные препараты длительно; интраназальные глюкокортикостероиды, способствующие уменьшению выраженности воспаления ( флутиказон , будесонид, мометазон , беклометазон ). Также препараты этой группы рекомендуются при аллергическом рините;

, будесонид, , ). Также препараты этой группы рекомендуются при аллергическом рините; обезболивающие — ацетилсалициловая кислота, парацетамол или ибупрофен применяются для уменьшения выраженности боли, вызванной повышением давления в полостях пазух и симптоматического лечения лихорадки;

или применяются для уменьшения выраженности боли, вызванной повышением давления в полостях пазух и симптоматического лечения лихорадки; солевые назальные спреи — способствуют разжижению и дренажу слизи;

в большинстве случаев при остром гайморите антибиотики не показаны;

при хроническом гайморите может быть рекомендовано эндоскопическое хирургическое вмешательство.

Следует учитывать, что многие безрецептурные лекарственные средства от кашля и простуды в своем составе содержат несколько действующих веществ. Важно сравнивать действующие вещества, если вы принимаете более одного препарата, чтобы избежать передозировки.

Когда показаны антибиотики при гайморите?

Высокая вероятность бактериального гайморита отмечается при сочетании следующих симптомов:

высокая температура тела (выше 39 °С);

гнойные выделения из носа;

боль в лице в течение 3–4 дней подряд.

Кроме того, при решении о применении антибиотиков важно учитывать, относится ли пациент к группе высокого риска развития бактериальных осложнений:

пациенты с тяжелыми сопутствующими заболеваниями (например заболевания сердца, почек или печени);

пациенты с иммунодефицитом;

пациенты в возрасте младше 2 лет или старше 65 лет.

Какие домашние средства лечения гайморита можно применять?