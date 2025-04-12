наборы пластырей

Набор лейкопластырей + 103 (Set adhesive plasters + 103)

9 препаратовНайти все в аптеках
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НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103®
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103®
19 мм х 72 мм тканый №20
Калина Медицинская Производственная Компания
от 46,71 грн
в 21 аптеке
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НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103®
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103®
Ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
от 46,71 грн
в 14 аптеках
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НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ
19 мм х 72 мм №20
Калина Медицинская Производственная Компания
от 46,71 грн
в 12 аптеках
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НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103®
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103®
19 мм х 72 мм чувствительная кожа №20
Калина Медицинская Производственная Компания
от 46,71 грн
в 12 аптеках
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НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 ПРОЗРАЧНЫЙ
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 ПРОЗРАЧНЫЙ
19 мм х 72 мм №20
Калина Медицинская Производственная Компания
от 42,45 грн
в 11 аптеках
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НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103®
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103®
19 мм х 72 мм на тканевой основе №200
Калина Медицинская Производственная Компания
Нет в наличии
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103®
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103®
25 мм х 72 мм на полимерной основе №100
Калина Медицинская Производственная Компания
Нет в наличии
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103®
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103®
38 мм х 38 мм на полимерной основе №200
Калина Медицинская Производственная Компания
Нет в наличии
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103®
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103®
19 мм х 72 мм на нетканой основе №200
Калина Медицинская Производственная Компания
Нет в наличии
Цены в Киев
от 42,45 грн
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Характеристики
Производитель
Калина Медицинская Производственная Компания
Форма выпуска
19 мм х 72 мм
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
20 шт.
Медицинские изделия