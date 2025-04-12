Набор лейкопластырей + 103 (Set adhesive plasters + 103)
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НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103®
19 мм х 72 мм чувствительная кожа №20Калина Медицинская Производственная Компания
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103®
19 мм х 72 мм на тканевой основе №200Калина Медицинская Производственная Компания
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103®
25 мм х 72 мм на полимерной основе №100Калина Медицинская Производственная Компания
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103®
38 мм х 38 мм на полимерной основе №200Калина Медицинская Производственная Компания
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103®
19 мм х 72 мм на нетканой основе №200Калина Медицинская Производственная Компания
Характеристики
Производитель
Калина Медицинская Производственная Компания
Форма выпуска
19 мм х 72 мм
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
20 шт.
Медицинские изделия