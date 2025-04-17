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Набор лейкопластырей + 103 (Set adhesive plasters + 103)
Набор лейкопластырей + 103 (Set adhesive plasters + 103)
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 73
118.8 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
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НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 ПРОЗРАЧНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
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НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
121.0 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Северная, 46
121.1 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
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НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 ПРОЗРАЧНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
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НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-А
121.7 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
43,55
Экономия при брони:
-13,19 грн
30,36
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 18
122.1 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
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НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
122.7 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
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НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
92,50
Экономия при брони:
-28,10 грн
64,40
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
122.9 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Воскресенский, 15
122.9 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
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НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 ПРОЗРАЧНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
67,00
Экономия при брони:
-20,29 грн
46,71
грн
Забронировать
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Иорданская, 10
124.3 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
86,20
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Свободы, 22
125.0 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
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НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, просп. Свободы, 2
125.3 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронировать
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
91,80
Экономия при брони:
-27,80 грн
64,00
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Порика Василия, 13
125.7 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
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НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
126.4 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
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НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Русановская / Энтузиастов, 24/51
126.8 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
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НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
66,50
Экономия при брони:
-19,79 грн
46,71
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
127.8 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 ПРОЗРАЧНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
127.9 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 164
128.1 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
128.2 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
48,47
Экономия при брони:
-1,76 грн
46,71
грн
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НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
67,00
Экономия при брони:
-20,29 грн
46,71
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
128.2 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронировать
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронировать
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронировать
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
128.7 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронировать
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
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