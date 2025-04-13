Набор лейкопластырей + 103 (Set adhesive plasters + 103)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеках в Киев
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони: -21,59 грн
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 ПРОЗРАЧНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони: -22,29 грн
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони: -22,29 грн
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони: -22,29 грн
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
93,40
Экономия при брони: -29,53 грн
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони: -21,59 грн
Фармация
Открыто
Закроется через 53 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони: -21,59 грн
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони: -21,59 грн
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони: -21,59 грн
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони: -21,59 грн
Фармация
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони: -21,59 грн
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони: -21,59 грн
Фармация
Открыто
Закроется через 53 мин
Киев, ул. Исаакяна, 2
3.1 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони: -21,59 грн
Фармация
Открыто
Закроется через 53 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
3.6 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони: -22,29 грн
Фармация
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
4.0 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони: -21,59 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 13
4.3 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони: -21,59 грн
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони: -21,59 грн
Подорожник
Киев, ул. Иорданская, 10
4.8 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Русановская / Энтузиастов, 24/51
5.0 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони: -21,59 грн
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
66,50
Экономия при брони: -19,79 грн
Фармация
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
5.0 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони: -21,59 грн
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони: -22,29 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 2
5.3 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони: -22,29 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
5.7 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
48,47
Экономия при брони: -1,76 грн
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
67,00
Экономия при брони: -20,29 грн
Фармация
Открыто
Закроется через 53 мин
Киев, просп. Воскресенский, 15
6.1 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони: -21,59 грн
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 ПРОЗРАЧНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
67,00
Экономия при брони: -20,29 грн
Фармация
Киев, ул. Гарматная, 16/85
6.3 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони: -21,59 грн
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 ПРОЗРАЧНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони: -22,29 грн
Фармация
Открыто
Закроется через 53 мин
Киев, просп. Отрадный, 61
6.9 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони: -21,59 грн
Фармация
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
7.0 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони: -22,29 грн
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони: -22,29 грн
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони: -22,29 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-А
7.2 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
43,55
Экономия при брони: -13,19 грн
Фармация
Киев, просп. Красной Калины, 15
7.5 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони: -21,59 грн