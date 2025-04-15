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Набор лейкопластырей + 103 (Set adhesive plasters + 103)
Набор лейкопластырей + 103 (Set adhesive plasters + 103)
Львов
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Подорожник
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Закроется в 19:00
Тернополь, ул. Торговица, 9
118.1 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
73,80
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Солотвин, ул. Грушевского Михаила, 17-В
129.4 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
74,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Ужгород, ул. Тимирязева Климента, 12-Д
182.5 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
73,80
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Гната Юры, 7-А
458.5 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 ПРОЗРАЧНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Кикабидзе Вахтанга, 13
459.8 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 ПРОЗРАЧНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 32/38
460.3 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
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НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
460.4 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронировать
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронировать
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
461.4 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронировать
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронировать
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Отрадный, 61
461.7 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 17:00
Киев, просп. Порика Василия, 13
461.8 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронировать
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Гарматная, 16/85
462.1 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронировать
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 ПРОЗРАЧНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Свободы, 22
462.4 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронировать
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Героев Мариуполя, 6
462.9 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, просп. Свободы, 2
463.1 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронировать
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
91,80
Экономия при брони:
-27,80 грн
64,00
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, просп. Лобановского, 2
463.7 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
465.2 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
465.3 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 18
467.1 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронировать
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
467.2 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронировать
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронировать
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронировать
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
467.2 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
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