Набор лейкопластырей + 103 (Set adhesive plasters + 103)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеках в Одесса
Подорожник
Одесса, ул. Королева Академика, 80
10.4 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
В городах рядом
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
80,00
Экономия при брони: -18,00 грн
Ощад аптека
Желтые Воды, ул. Казацкой Славы, 26-А
294.9 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
Подорожник
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
399.2 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Мариуполя, 6
433.5 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони: -22,29 грн
Фармация
Открыто
Закроется через 45 мин
Киев, ул. Дьяченко (Бортничи), 10
433.6 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони: -21,59 грн
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони: -21,59 грн
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 ПРОЗРАЧНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони: -21,59 грн
Фармация
Киев, шоссе Харьковское, 164
437.0 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони: -22,29 грн
Фармация
Открыто
Закроется через 45 мин
Киев, ул. Кикабидзе Вахтанга, 13
437.0 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 ПРОЗРАЧНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони: -21,59 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 13
437.2 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони: -21,59 грн
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони: -21,59 грн
Фармация
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
437.3 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони: -21,59 грн
Фармация
Открыто
Закроется через 45 мин
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
437.6 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 ПРОЗРАЧНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони: -22,29 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 2
438.3 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони: -22,29 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
438.7 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
48,47
Экономия при брони: -1,76 грн
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
67,00
Экономия при брони: -20,29 грн
Фармация
Киев, просп. Отрадный, 61
438.9 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони: -21,59 грн
Фармация
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
439.1 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони: -22,29 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гната Юры, 7-А
439.5 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 ПРОЗРАЧНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони: -22,29 грн
Фармация
Киев, ул. Лаврская, 8
439.5 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони: -21,59 грн
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони: -21,59 грн
Фармация
Открыто
Закроется через 45 мин
Киев, перек. Русановская / Энтузиастов, 24/51
440.3 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
66,50
Экономия при брони: -19,79 грн
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони: -21,59 грн
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
440.7 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 ПРОЗРАЧНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони: -22,29 грн
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони: -22,29 грн
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони: -22,29 грн
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
93,40
Экономия при брони: -29,53 грн
Фармация
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
440.7 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони: -22,29 грн
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони: -21,59 грн