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Набор лейкопластырей + 103 (Set adhesive plasters + 103)
Набор лейкопластырей + 103 (Set adhesive plasters + 103)
Винница
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Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Кикабидзе Вахтанга, 13
189.4 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 ПРОЗРАЧНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Героев Мариуполя, 6
189.7 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Гната Юры, 7-А
189.9 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 ПРОЗРАЧНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Отрадный, 61
192.0 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
193.0 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронировать
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронировать
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, просп. Лобановского, 2
193.2 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 32/38
193.4 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронировать
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Гарматная, 16/85
193.7 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 ПРОЗРАЧНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронировать
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 60
194.2 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронировать
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронировать
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
194.8 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
196.1 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
197.1 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 17:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 13
197.3 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронировать
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
197.4 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 17:00
Киев, просп. Порика Василия, 13
197.5 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронировать
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
197.6 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронировать
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронировать
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 ПРОЗРАЧНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронировать
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
93,40
Экономия при брони:
-29,53 грн
63,87
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
197.8 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронировать
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронировать
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронировать
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Свободы, 22
198.2 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронировать
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается через 12 мин
Киев, просп. Свободы, 2
198.3 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронировать
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
91,80
Экономия при брони:
-27,80 грн
64,00
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
198.4 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронировать
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