Набор лейкопластырей + 103 (Set adhesive plasters + 103)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеках в Харьков
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
5.2 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 ПРОЗРАЧНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
185.2 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
Региональная аптечная сеть руан
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
198.4 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Казацкой Славы, 26-А
271.8 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
332.9 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
80,00
Экономия при брони: -18,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дьяченко (Бортничи), 10
397.4 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 ПРОЗРАЧНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони: -21,59 грн
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони: -21,59 грн
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони: -21,59 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 164
400.3 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони: -22,29 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
401.0 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 ПРОЗРАЧНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони: -22,29 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
402.5 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони: -21,59 грн
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
92,50
Экономия при брони: -28,10 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 73
404.4 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони: -22,29 грн
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 ПРОЗРАЧНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони: -22,29 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
404.9 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
67,00
Экономия при брони: -20,29 грн
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
48,47
Экономия при брони: -1,76 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-А
405.3 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
43,55
Экономия при брони: -13,19 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
405.4 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони: -21,59 грн
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони: -22,29 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Русановская / Энтузиастов, 24/51
405.4 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони: -21,59 грн
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
66,50
Экономия при брони: -19,79 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Воскресенский, 15
405.7 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони: -21,59 грн
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 ПРОЗРАЧНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
67,00
Экономия при брони: -20,29 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
406.0 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони: -21,59 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 13
408.0 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони: -21,59 грн
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони: -21,59 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
408.1 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони: -21,59 грн
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони: -21,59 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
408.4 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони: -21,59 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
410.8 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони: -21,59 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
410.9 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 ПРОЗРАЧНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони: -22,29 грн
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони: -22,29 грн
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони: -22,29 грн
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
93,40
Экономия при брони: -29,53 грн