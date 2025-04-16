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Набор лейкопластырей + 103 (Set adhesive plasters + 103)
Набор лейкопластырей + 103 (Set adhesive plasters + 103)
Николаев
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
113.2 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
73,60
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
177.1 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
80,00
Экономия при брони:
-16,00 грн
64,00
грн
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Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Казацкой Славы, 26-А
192.9 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
77,70
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
290.4 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
74,50
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дьяченко (Бортничи), 10
395.0 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
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НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 ПРОЗРАЧНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронировать
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 164
398.9 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Мариуполя, 6
399.2 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
399.7 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 ПРОЗРАЧНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 13
401.1 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
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НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
401.3 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
401.8 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
67,00
Экономия при брони:
-20,29 грн
46,71
грн
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НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
48,47
Экономия при брони:
-1,76 грн
46,71
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лаврская, 8
403.2 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронировать
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Русановская / Энтузиастов, 24/51
403.4 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
66,50
Экономия при брони:
-19,79 грн
46,71
грн
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НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Кикабидзе Вахтанга, 13
403.4 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 ПРОЗРАЧНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 2
403.7 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
403.7 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронировать
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
404.2 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронировать
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Отрадный, 61
404.8 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
405.1 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
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НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронировать
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 ПРОЗРАЧНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
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НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
93,40
Экономия при брони:
-29,53 грн
63,87
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
405.2 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
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