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Набор лейкопластырей + 103 (Set adhesive plasters + 103)
Набор лейкопластырей + 103 (Set adhesive plasters + 103)
Кривой Рог
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Ощад аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Желтые Воды, ул. Казацкой Славы, 26-А
49.0 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
77,70
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
80,00
Экономия при брони:
-16,00 грн
64,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
142.2 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
74,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
262.2 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
73,60
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Дьяченко (Бортничи), 10
337.7 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 ПРОЗРАЧНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
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НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронировать
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, шоссе Харьковское, 164
342.0 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-В
343.0 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 ПРОЗРАЧНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 3-А
346.1 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
48,47
Экономия при брони:
-1,76 грн
46,71
грн
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НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
67,00
Экономия при брони:
-20,29 грн
46,71
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 17:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 13
346.8 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
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НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
347.1 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, перек. Русановская / Энтузиастов, 24/51
347.6 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
66,50
Экономия при брони:
-19,79 грн
46,71
грн
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НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
347.8 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронировать
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Героев Мариуполя, 6
347.9 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 18
348.2 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронировать
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
92,50
Экономия при брони:
-28,10 грн
64,40
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Лаврская, 8
348.5 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронировать
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Воскресенский, 15
350.8 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
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НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 ПРОЗРАЧНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
67,00
Экономия при брони:
-20,29 грн
46,71
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
351.1 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронировать
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
Забронировать
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 ПРОЗРАЧНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
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НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
93,40
Экономия при брони:
-29,53 грн
63,87
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
351.3 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103 СТАНДАРТНЫЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
351.3 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® ассорти №20
Калина Медицинская Производственная Компания
68,30
Экономия при брони:
-21,59 грн
46,71
грн
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Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, просп. Лобановского, 2
351.4 км
НАБОР ПЛАСТЫРЕЙ + 103® 1,9 см х 7,2 см №20
Калина Медицинская Производственная Компания
69,00
Экономия при брони:
-22,29 грн
46,71
грн
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