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Наборы/емкости для биологических материалов
Емкость для биологических жидкостей Волес
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Характеристики
Производитель
Zhejiang Gongdong Medical Technology
Форма выпуска
Стерильный
Условия продажи
Без рецепта
Объем
30 мл
Медицинские изделия
Наборы/емкости для биологических материалов
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
6,27
грн
в 20 аптеках других городов
Найти в аптеках
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