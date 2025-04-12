Наборы/емкости для биологических материалов

Емкость для биологических жидкостей Волес

ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
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от 6,27 грн
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Характеристики
Производитель
Zhejiang Gongdong Medical Technology
Форма выпуска
Стерильный
Условия продажи
Без рецепта
Объем
30 мл
Медицинские изделия