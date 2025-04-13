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Емкость для биологических жидкостей Волес
Емкость для биологических жидкостей Волес
Киев
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 37 мин
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
357.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,82
Экономия при брони:
-0,36 грн
7,46
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
385.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,73
Экономия при брони:
-0,27 грн
7,46
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
385.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,48
Экономия при брони:
-0,32 грн
7,16
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
385.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,31
Экономия при брони:
-0,55 грн
7,76
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
385.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,46
Экономия при брони:
-0,50 грн
7,96
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется через 37 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
386.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,87
Экономия при брони:
-0,31 грн
7,56
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется через 37 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
390.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
9,05
Экономия при брони:
-0,39 грн
8,66
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 37 мин
Днепр, ул. Старочумацкая, 80
390.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,16
Экономия при брони:
-0,40 грн
7,76
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 37 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
392.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,16
Экономия при брони:
-0,40 грн
7,76
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 37 мин
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
393.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,27
Экономия при брони:
-0,31 грн
7,96
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 121
394.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,55
Экономия при брони:
-0,29 грн
7,26
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
394.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,16
Экономия при брони:
-0,40 грн
7,76
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
395.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
6,60
Экономия при брони:
-0,33 грн
6,27
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 37 мин
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
396.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,68
Экономия при брони:
-0,32 грн
7,36
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 7 мин
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
396.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,46
Экономия при брони:
-0,50 грн
7,96
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 7 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10/25
396.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,28
Экономия при брони:
-0,52 грн
7,76
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
397.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,73
Экономия при брони:
-0,47 грн
7,26
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 3
398.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,83
Экономия при брони:
-0,27 грн
7,56
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 37 мин
Запорожье, ул. Счастливая, 3
436.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,84
Экономия при брони:
-0,38 грн
7,46
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 37 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
443.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,45
Экономия при брони:
-0,39 грн
8,06
грн
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