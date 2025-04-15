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Емкость для биологических жидкостей Волес
Емкость для биологических жидкостей Волес
Львов
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
778.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,92
Экономия при брони:
-0,46 грн
7,46
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
805.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,99
Экономия при брони:
-0,53 грн
7,46
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
805.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,58
Экономия при брони:
-0,42 грн
7,16
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
805.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,27
Экономия при брони:
-0,51 грн
7,76
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
806.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,34
Экономия при брони:
-0,38 грн
7,96
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
806.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,94
Экономия при брони:
-0,38 грн
7,56
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
810.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
9,29
Экономия при брони:
-0,63 грн
8,66
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
813.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,15
Экономия при брони:
-0,39 грн
7,76
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Старочумацкая, 80
814.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,08
Экономия при брони:
-0,32 грн
7,76
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
814.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,10
Экономия при брони:
-0,34 грн
7,76
грн
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Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 121
814.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,67
Экономия при брони:
-0,41 грн
7,26
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
815.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
6,66
Экономия при брони:
-0,39 грн
6,27
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
816.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,55
Экономия при брони:
-0,29 грн
7,26
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
816.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,42
Экономия при брони:
-0,46 грн
7,96
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
817.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,77
Экономия при брони:
-0,41 грн
7,36
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
817.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,41
Экономия при брони:
-0,45 грн
7,96
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10/25
817.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,20
Экономия при брони:
-0,44 грн
7,76
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 3
818.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,08
Экономия при брони:
-0,52 грн
7,56
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
835.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,83
Экономия при брони:
-0,37 грн
7,46
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
843.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,42
Экономия при брони:
-0,36 грн
8,06
грн
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