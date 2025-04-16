Киев
О товаре
Цены
Емкость для биологических жидкостей Волес
Емкость для биологических жидкостей Волес
Кривой Рог
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
В городах рядом
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
116.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,76
Экономия при брони:
-0,30 грн
7,46
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
124.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,87
Экономия при брони:
-0,41 грн
7,46
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
129.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,68
Экономия при брони:
-0,52 грн
7,16
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
129.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,81
Экономия при брони:
-0,35 грн
7,46
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
129.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,33
Экономия при брони:
-0,57 грн
7,76
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
130.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,08
Экономия при брони:
-0,52 грн
7,56
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
130.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,56
Экономия при брони:
-0,60 грн
7,96
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
131.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,39
Экономия при брони:
-0,33 грн
8,06
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
132.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
9,03
Экономия при брони:
-0,37 грн
8,66
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
133.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,79
Экономия при брони:
-0,53 грн
7,26
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
134.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,12
Экономия при брони:
-0,36 грн
7,76
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
134.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,31
Экономия при брони:
-0,55 грн
7,76
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
134.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
6,63
Экономия при брони:
-0,36 грн
6,27
грн
Забронировать
Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 121
134.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,64
Экономия при брони:
-0,38 грн
7,26
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 3
136.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,02
Экономия при брони:
-0,46 грн
7,56
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
138.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,79
Экономия при брони:
-0,43 грн
7,36
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
138.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,26
Экономия при брони:
-0,30 грн
7,96
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10/25
138.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,14
Экономия при брони:
-0,38 грн
7,76
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Старочумацкая, 80
141.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,09
Экономия при брони:
-0,33 грн
7,76
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
142.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,50
Экономия при брони:
-0,54 грн
7,96
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню