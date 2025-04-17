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Емкость для биологических жидкостей Волес
Емкость для биологических жидкостей Волес
Чернигов
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
398.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,89
Экономия при брони:
-0,43 грн
7,46
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10-К
423.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,77
Экономия при брони:
-0,31 грн
7,46
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
423.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,50
Экономия при брони:
-0,34 грн
7,16
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
423.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,48
Экономия при брони:
-0,52 грн
7,96
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
423.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,10
Экономия при брони:
-0,34 грн
7,76
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
424.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,93
Экономия при брони:
-0,37 грн
7,56
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Старочумацкая, 80
425.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,04
Экономия при брони:
-0,28 грн
7,76
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
427.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
9,25
Экономия при брони:
-0,59 грн
8,66
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
427.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,39
Экономия при брони:
-0,43 грн
7,96
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
430.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,04
Экономия при брони:
-0,28 грн
7,76
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 121
431.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,56
Экономия при брони:
-0,30 грн
7,26
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 92
431.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,31
Экономия при брони:
-0,55 грн
7,76
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
432.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,25
Экономия при брони:
-0,29 грн
7,96
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
432.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,72
Экономия при брони:
-0,36 грн
7,36
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10/25
433.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,14
Экономия при брони:
-0,38 грн
7,76
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
433.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
6,50
Экономия при брони:
-0,23 грн
6,27
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 3
435.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,11
Экономия при брони:
-0,55 грн
7,56
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
435.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,78
Экономия при брони:
-0,52 грн
7,26
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
485.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,74
Экономия при брони:
-0,28 грн
7,46
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
491.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,61
Экономия при брони:
-0,55 грн
8,06
грн
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