Емкость для биологических жидкостей Волес
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,42
Экономия при брони: -0,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
8.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,83
Экономия при брони: -0,37 грн
В городах рядом
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
61.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,55
Экономия при брони: -0,29 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 3
63.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,08
Экономия при брони: -0,52 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
64.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
6,66
Экономия при брони: -0,39 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 92
66.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,10
Экономия при брони: -0,34 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 121
66.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,67
Экономия при брони: -0,41 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
66.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,77
Экономия при брони: -0,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10/25
67.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,20
Экономия при брони: -0,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
67.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,15
Экономия при брони: -0,39 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
67.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,41
Экономия при брони: -0,45 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
69.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
9,29
Экономия при брони: -0,63 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
72.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,94
Экономия при брони: -0,38 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
72.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,27
Экономия при брони: -0,51 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
72.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,58
Экономия при брони: -0,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10-К
72.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,99
Экономия при брони: -0,53 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
72.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,34
Экономия при брони: -0,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
74.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,42
Экономия при брони: -0,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Старочумацкая, 80
75.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,08
Экономия при брони: -0,32 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
94.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,92
Экономия при брони: -0,46 грн