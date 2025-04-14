Киев
О товаре
Цены
Емкость для биологических жидкостей Волес
Емкость для биологических жидкостей Волес
Одесса
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
В городах рядом
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
364.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,80
Экономия при брони:
-0,34 грн
7,46
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
368.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,61
Экономия при брони:
-0,55 грн
8,06
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
374.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,00
Экономия при брони:
-0,54 грн
7,46
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
386.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,70
Экономия при брони:
-0,54 грн
7,16
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
386.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,97
Экономия при брони:
-0,51 грн
7,46
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
387.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,32
Экономия при брони:
-0,56 грн
7,76
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
387.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,90
Экономия при брони:
-0,34 грн
7,56
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
388.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,45
Экономия при брони:
-0,49 грн
7,96
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
389.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
9,28
Экономия при брони:
-0,62 грн
8,66
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
389.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,56
Экономия при брони:
-0,30 грн
7,26
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
390.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,23
Экономия при брони:
-0,47 грн
7,76
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
390.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,31
Экономия при брони:
-0,55 грн
7,76
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
391.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
6,58
Экономия при брони:
-0,31 грн
6,27
грн
Забронировать
Не болей
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 121
391.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,72
Экономия при брони:
-0,46 грн
7,26
грн
Забронировать
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 3
392.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,07
Экономия при брони:
-0,51 грн
7,56
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
394.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,66
Экономия при брони:
-0,30 грн
7,36
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
395.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,31
Экономия при брони:
-0,35 грн
7,96
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10/25
395.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,20
Экономия при брони:
-0,44 грн
7,76
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Старочумацкая, 80
398.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,24
Экономия при брони:
-0,48 грн
7,76
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
399.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,51
Экономия при брони:
-0,55 грн
7,96
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню