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Емкость для биологических жидкостей Волес
Емкость для биологических жидкостей Волес
Николаев
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
254.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,87
Экономия при брони:
-0,41 грн
7,46
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
258.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,39
Экономия при брони:
-0,33 грн
8,06
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
267.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,76
Экономия при брони:
-0,30 грн
7,46
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
278.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,68
Экономия при брони:
-0,52 грн
7,16
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10-К
278.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,81
Экономия при брони:
-0,35 грн
7,46
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
278.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,33
Экономия при брони:
-0,57 грн
7,76
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
279.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,08
Экономия при брони:
-0,52 грн
7,56
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
279.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,56
Экономия при брони:
-0,60 грн
7,96
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
280.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,79
Экономия при брони:
-0,53 грн
7,26
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
280.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
9,03
Экономия при брони:
-0,37 грн
8,66
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
281.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,12
Экономия при брони:
-0,36 грн
7,76
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
281.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
6,63
Экономия при брони:
-0,36 грн
6,27
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 92
281.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,31
Экономия при брони:
-0,55 грн
7,76
грн
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Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 121
282.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,64
Экономия при брони:
-0,38 грн
7,26
грн
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Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 3
283.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,02
Экономия при брони:
-0,46 грн
7,56
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
285.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,79
Экономия при брони:
-0,43 грн
7,36
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10/25
286.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,14
Экономия при брони:
-0,38 грн
7,76
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
286.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,26
Экономия при брони:
-0,30 грн
7,96
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Старочумацкая, 80
289.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,09
Экономия при брони:
-0,33 грн
7,76
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
290.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,50
Экономия при брони:
-0,54 грн
7,96
грн
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