Емкость для биологических жидкостей Волес
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
9,28
Экономия при брони: -0,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,23
Экономия при брони: -0,47 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,90
Экономия при брони: -0,34 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,45
Экономия при брони: -0,49 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,32
Экономия при брони: -0,56 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
4.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,70
Экономия при брони: -0,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 10-К
4.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,97
Экономия при брони: -0,51 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 92
4.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,31
Экономия при брони: -0,55 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 121
4.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,72
Экономия при брони: -0,46 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
6.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
6,58
Экономия при брони: -0,31 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
7.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,66
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
7.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,31
Экономия при брони: -0,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 10/25
8.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,20
Экономия при брони: -0,44 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
8.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,56
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 3
8.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,07
Экономия при брони: -0,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Старочумацкая, 80
9.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,24
Экономия при брони: -0,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
10.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,51
Экономия при брони: -0,55 грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Каменское, бульв. Строителей, 19-А/2
32.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,00
Экономия при брони: -0,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
65.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
7,80
Экономия при брони: -0,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
70.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ "ВОЛЕС" стерильный 30 мл №1
Zhejiang Gongdong Medical Technology
8,61
Экономия при брони: -0,55 грн