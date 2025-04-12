иногда отмечается головокружение, которое может возникнуть в начале лечения и исчезнуть самостоятельно при длительном лечении.

Классификация побочных реакций по системам органов и частоте: очень часто (≥1/10), часто (от ≥1/100 до <1/10), нечасто (от ≥1/1000 до <1/100), редко (от ≥1/10 000 до <1/1000), очень редко (<1/10 000), частота неизвестна (невозможно оценить по имеющимся данным).

В каждой группе нежелательные явления представлены в порядке убывания тяжести по частоте.

Со стороны нервной системы: редко — легкая сонливость в начале лечения, которая исчезает спонтанно в процессе его продолжения.

Со стороны кожи и подкожных тканей: редко — кожные высыпания: макулопапулезная сыпь, полиморфная эритема, зуд, отек лица.

Со стороны иммунной системы: очень редко — крапивница, отек Квинке, ангиодермит; частота неизвестна — анафилактический шок, медикаментозная реакция с эозинофилией и симптомами поражения различных систем органов (МРЕССО синдром), синдром Стивенса — Джонсона, лейкоцитокластический васкулит.

Со стороны гепатобилиарной системы: частота неизвестна — повреждения печени: гепатит, цитолитический гепатит.

Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: частота неизвестна — межменструальные кровотечения у женщин, принимающих пероральные контрацептивы.

Со стороны ЖКТ: частота неизвестна — лимфоцитарный колит.

Сообщения о возможных побочных реакциях . Сообщения о возможных побочных реакциях, выявленных после регистрации лекарственного средства, имеют важное значение. Это позволяет контролировать соотношения риск/польза препарата. Медицинских работников просят сообщать о любых возможных побочных явлениях через национальную систему отчетности.