этифоксин обладает анксиолитическими свойствами и оказывает нейровегетативное регуляторное воздействие.

Этифоксин хорошо всасывается в ЖКТ, быстро метаболизируется, не связывается с клетками крови. Этифоксин и его основной метаболит выводятся главным образом с мочой. Этифоксин проникает через плацентарный барьер.