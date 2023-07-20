ЭТИФОКСИН (ETIFOXINUM) Действующее вещество
этифоксин обладает анксиолитическими свойствами и оказывает нейровегетативное регуляторное воздействие.
Этифоксин хорошо всасывается в ЖКТ, быстро метаболизируется, не связывается с клетками крови. Этифоксин и его основной метаболит выводятся главным образом с мочой. Этифоксин проникает через плацентарный барьер.
психосоматические проявления тревожности.
по 150–200 мг в сутки в 2-3 приема. Курс лечения — 4–12 нед.
повышенная чувствительность, шок, миастения, тяжелые нарушения функции печени и/или почек, период беременности и кормления грудью.
сонливость, макулопапулезная сыпь, полиморфная эритема, зуд, отек лица, крапивница, отек Квинке, гепатит, лимфоцитарный колит.
применение этифоксина с лекарственными средствами, угнетающими ЦНС (производные морфина, бензодиазепины, снотворные средства, нейролептики, блокаторы Н1-рецепторов, антидепрессанты, антигипертензивные ЛС центрального механизма действия, баклофен, талидомид), возможно возникновение взаимного потенцирования эффектов.
проявляется артериальной гипотензией. Существует риск развития сонливости. Рекомендуется промывание желудка. В случае необходимости — симптоматическое лечение. Специфического антидота не существует.