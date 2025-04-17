Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках в Чернигов
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
797,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 51 мин
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
812,31
Экономия при брони: -24,37 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
797,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
797,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
549,95
Экономия при брони: -92,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
797,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
841,00
Экономия при брони: -44,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
797,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
535,61
Экономия при брони: -78,56 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
797,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
280,33
Экономия при брони: -33,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
858,89
Экономия при брони: -63,43 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
797,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
797,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
797,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
797,20 грн