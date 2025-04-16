Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 137 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
797,20 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
776,16
Экономия при брони: -88,26 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
735,00
Экономия при брони: -116,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
833,21
Экономия при брони: -40,05 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
706,66
Экономия при брони: -89,01 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
870,69
Экономия при брони: -44,45 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
271,36
Экономия при брони: -14,05 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
797,20 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
232,83
Экономия при брони: -10,48 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
510,03
Экономия при брони: -33,74 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
797,20 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
543,86
Экономия при брони: -67,57 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
537,98
Экономия при брони: -61,69 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
773,70
Экономия при брони: -57,80 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
806,93
Экономия при брони: -92,87 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
735,00
Экономия при брони: -116,10 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
797,20 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
797,20 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
807,61
Экономия при брони: -81,28 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
735,00
Экономия при брони: -116,10 грн