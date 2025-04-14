Харьков (адрес не указан)
Доступно в 216 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
799,39
Экономия при брони: -59,14 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
773,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
775,30
Экономия при брони: -26,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
773,70
Экономия при брони: -24,80 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
539,34
Экономия при брони: -39,82 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
858,63
Экономия при брони: -105,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
824,79
Экономия при брони: -36,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex