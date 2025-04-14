Одесса (адрес не указан)
Доступно в 145 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
845,98
Экономия при брони: -72,36 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
800,61
Экономия при брони: -30,79 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
808,60
Экономия при брони: -71,50 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
845,98
Экономия при брони: -40,72 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
546,07
Экономия при брони: -52,83 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
773,40
Экономия при брони: -36,30 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
804,11
Экономия при брони: -31,87 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
843,32
Экономия при брони: -43,34 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
549,67
Экономия при брони: -56,42 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
836,05
Экономия при брони: -62,43 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
775,30
Экономия при брони: -38,20 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
562,57
Экономия при брони: -44,54 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
775,30
Экономия при брони: -38,20 грн