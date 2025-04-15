Львов (адрес не указан)
Доступно в 158 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
773,70 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
773,70 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
775,30
Экономия при брони: -56,80 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
773,70 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
819,28
Экономия при брони: -77,55 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
811,17
Экономия при брони: -71,23 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
775,30
Экономия при брони: -56,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
808,60
Экономия при брони: -90,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
775,30
Экономия при брони: -56,80 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
812,30
Экономия при брони: -93,80 грн
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
257,40
Экономия при брони: -18,86 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
775,30
Экономия при брони: -56,80 грн
D.s.
Львов, ул. Бандеры Степана, 71
0.9 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex