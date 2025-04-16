Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 164 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
773,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
279,68
Экономия при брони: -37,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
773,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
773,70 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
753,00
Экономия при брони: -26,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
753,00
Экономия при брони: -31,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
808,60
Экономия при брони: -76,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
773,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
808,60
Экономия при брони: -76,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
849,13
Экономия при брони: -121,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
801,79
Экономия при брони: -79,18 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
808,32
Экономия при брони: -80,92 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
773,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
836,94
Экономия при брони: -108,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
773,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
773,70 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
753,00
Экономия при брони: -26,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
773,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex