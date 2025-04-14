Днепр (адрес не указан)
Доступно в 225 аптеках в Днепр
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
855,47
Экономия при брони: -82,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
574,26
Экономия при брони: -37,54 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
808,60
Экономия при брони: -86,80 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
804,92
Экономия при брони: -58,84 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
773,40
Экономия при брони: -51,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
835,81
Экономия при брони: -62,19 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
851,39
Экономия при брони: -105,31 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
814,63
Экономия при брони: -79,05 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
801,22
Экономия при брони: -49,95 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
533,03
Экономия при брони: -34,64 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
848,00
Экономия при брони: -74,38 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
808,55
Экономия при брони: -61,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
814,02
Экономия при брони: -66,57 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 4
3.8 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex
561,18
Экономия при брони: -45,49 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
3.9 км
Стрезам® капсулы 50 мг №60
Biocodex