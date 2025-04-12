Линкомицин (Lincomycin)
Линкомицин инструкция по применению
Состав
Линкомицин - 250 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика
Чувствительность. В зависимости от чувствительности возбудителя и концентрации антибиотика линкомицин может оказывать как бактерицидное, так и бактериостатическое действие.
В таблице ниже приведены значения MИК, полученные из литературных источников. Распространение резистентности может изменяться со временем и в зависимости от региона.
|Микроорганизм
|Значение МИК (мг/л)
|Staphylococcus aureus
|0,5–2
|Streptococcus pyogenes
|0,05–1
|Streptococcus pneumoniae
|0,1–1
|Enterococcus faecalis*
|2 — резистентный (MИК >64 мг/л)*)
|Haemophilus influenzae*
|4–16*
|Neisseria spp.*
|8–64*
|Escherichia coli
|Резистентный (MИК >64 мг/л)
|Klebsiella pneumoniae
|Резистентный (MИК >64 мг/л)
|Pseudomonas aeruginosa
|Резистентный (MИК >64 мг/л)
|Bacteroides fragilis
|2–4
*Линкомицин неактивен против H.influenzae, энтерококков и видов рода Neisseria (см. ПОКАЗАНИЯ).
In vitro наблюдали феномен перекрестной резистентности по диссоциированному типу между клиндамицином и линкомицином с одной стороны и антибиотиками макролидной группы (эритромицин, кларитромицин, азитромицин) — с другой. Между линкомицином и клиндамицином существует абсолютная перекрестная резистентность. В исследованиях in vitro и in vivo не наблюдали быстрого развития резистентности. У стафилококков резистентность к линкомицину или клиндамицину in vitro развивается постепенно. Исследования свидетельствуют об отсутствии общих антигенных свойств линкомицина и пенициллинов.
Фармакокинетика
Всасывание. При пероральном приеме натощак всасывается 20–30% препарата. При пероральном приеме 500 мг линкомицина Cmax в сыворотке крови составляет около 3 мкг/мл и достигается через 2–4 ч после применения. Если линкомицин принимать во время еды, этот показатель снижается примерно на 50%. После перорального приема терапевтическая концентрация препарата в крови сохраняется в течение 6–8 ч для наиболее чувствительных грамположительных возбудителей.
Распределение. На основании опубликованных исследований установлено, что связывание препарата с белками плазмы крови имеет характер насыщения, то есть процент связанного препарата снижается при повышении концентрации препарата в сыворотке крови.
Концентрация препарата в крови плода, в перитонеальной и плевральной жидкости может достигать 25–50% от концентрации в крови, в грудном молоке — 50–100%, в костной ткани — около 40%, а в мягких тканях — 75% от концентрации в крови.
Вместе с тем линкомицин медленно проникает в спинномозговую жидкость (1–18% от концентрации в крови). При менингите наблюдалось повышение уровня препарата примерно до 40% от концентрации в крови.
Выведение. Значительная часть метаболизма препарата происходит преимущественно в печени. В норме Т½ из сыворотки крови составляет 5,4±1 ч. При нарушениях функции печени и/или почек это время может увеличиваться, поэтому пациентам с нарушениями функции печени и/или почек следует учитывать возможность уменьшения частоты приема линкомицина.
После разового перорального приема 500 мг препарата выведение микробиологически активной формы в мочу составляет 1–31% (в среднем — 4%), а в испражнениях — до 33%.
Учитывая, что концентрация препарата в желчи может в 10 раз превышать уровень препарата в крови, выведение с желчью, несомненно, является важным путем экскреции препарата из организма при пероральном приеме.
Остатки препарата выводятся в виде неактивных с микробиологической точки зрения метаболитов. Процедуры гемодиализа и перитонеального диализа не влияют на выведение линкомицина из крови.
Показания Линкомицин
линкомицин показан для лечения инфекций, вызванных чувствительными к линкомицину штаммами грамположительных аэробных микроорганизмов, таких как срептококки, пневмококки и стафилококки, или чувствительными к препарату анаэробными бактериями:
1. Инфекции верхних дыхательных путей: хронический синусит, вызванный анаэробными штаммами. Линкомицин можно применять при отдельных случаях гнойного среднего отита или в виде средства дополнительной терапии вместе с антибиотиком, который эффективно действует против аэробных грамнегативных возбудителей. Инфекции, вызванные H.influenzae, не являются показанием к применению препарата (см. фармакодинамика).
2. Инфекции нижних отделов дыхательных путей, включая инфекционные обострения хронического бронхита и инфекционную пневмонию.
3. Инфекции кожи и мягких тканей, вызванные чувствительными микроорганизмами, в случаях, когда назначение антибиотиков пенициллиновой группы не показано.
4. Инфекции костей и суставов, включая остеомиелит и септический артрит.
5. Септицемия и эндокардит. В отдельных случаях септицемии и/или эндокардита из-за чувствительности возбудителей к линкомицину наблюдался выраженный ответ на лечение линкомицином. Однако при лечении таких инфекций преимущество имеет применение бактерицидных препаратов.
Применение Линкомицин
дозы и способ применения следует определять, учитывая степень тяжести инфекции, состояния пациента и чувствительности бактериального возбудителя. Длительность лечения определяется индивидуально врачом.
Препарат желательно принимать за 1–2 ч до или через 1–2 ч после приема пищи. Твердые капсулы необходимо запивать достаточным количеством воды.
Взрослые. По 500 мг 3–4 раза в сутки.
Дети (в возрасте от 6 лет). 30–60 мг/кг/сут, которые распределены на 3–4 равные дозы.
Пациенты с нарушениями функции почек и/или печени. В случае необходимости применения линкомицина для лечения пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек и/или печени соответствующая доза составляет 25–30% от дозы, рекомендованной больным с неизмененной функцией почек/печени.
Дети. Не назначают препарат в данной лекарственной форме (капсулы) детям в возрасте до 6 лет.
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующему веществу или к любому другому компоненту препарата, или к клиндамицину. Менингит.
Побочные эффекты
со стороны ЖКТ: боль в животе, тошнота, рвота и антибиотик-ассоциированная диарея (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ), эзофагит, глоссит, стоматит, анальный зуд. Практически все антибиотики, среди которых пенициллины, цефалоспорины и линкозамиды, могут приводить к развитию тяжелой диареи (иногда возникновению диареи предшествует скрытый период), колита, в том числе псевдомембранозного, вызванных действием токсинов C.difficile. В случае возникновения диареи во время лечения препарат следует отменять постепенно. Колит может также развиться через 2–3 нед после завершения терапии. Следует избегать применения лекарств, угнетающих перистальтику кишечника.
Со стороны кроветворной системы: зарегистрированы случаи нейтропении, лейкопении, агранулоцитоза и тромбоцитопенической пурпуры. Описаны также редкие случаи апластической анемии и панцитопении, в которых невозможно исключить роль линкомицина как причинного фактора.
Со стороны иммунной системы: реакции повышения чувствительности, включая ангионевротический отек, сывороточную болезнь, анафилаксию; некоторые из названных реакций наблюдали у пациентов с повышенной чувствительностью к пенициллину. С применением линкомицина связывали редкие случаи мультиформной эритемы, которые иногда были похожи на синдром Стивенса — Джонсона.
Серьезные анафилактоидные реакции требуют неотложного интенсивного лечения с применением адреналина, кислородной терапии и в/в введением ГКС. При наличии показаний следует также возобновить проходимость дыхательных путей, если необходимо — путем интубации.
Со стороны кожи и слизистых оболочек: сообщали о случаях зуда, кожной сыпи, крапивницы, вагинита и редких случаях эксфолиативного и везикулезно-буллезного дерматита.
Со стороны печени: при терапии линкомицином наблюдали возникновение желтухи и изменение показателей функции печени (в частности повышение уровней трансаминаз сыворотки крови).
Со стороны почек: хотя прямой взаимосвязи между линкомицином и повреждением почек не установлено, в отдельных случаях наблюдали нарушения функции почек, о чем свидетельствовали азотемия, олигурия и/или протеинурия.
Со стороны органа слуха и равновесия: в отдельных случаях сообщали о возникновении звона в ушах и вертиго.
Применение линкомицина может быть причиной чрезмерного роста нечувствительных организмов, в частности дрожжевых грибков.
Особые указания
необходимо провести микробиологические исследования с целью определения возбудителей и их чувствительности к линкомицину.
Продемонстрирована эффективность применения линкомицина для лечения стафилококковых инфекций, резистентных к другим антибиотикам и чувствительных к линкомицину. Выявлены штаммы стафилококков, резистентных к линкомицину, поэтому при терапии препаратом Линкомицин необходимо проводить бактериологические посевы и исследования чувствительности возбудителей. В случае применения макролидов возможна частичная, но не полная, перекрестная резистентность. В случае наличия показаний лекарственное средство можно применять одновременно с другими антибактериальными препаратами.
С целью снижения скорости возникновения резистентных к лекарственному средству бактерий и сохранения эффективности линкомицина и других антибактериальных препаратов Линкомицин следует применять только для лечения или профилактики инфекций, которые доказано или с очень высокой вероятностью вызваны чувствительными бактериями. В случаях, когда имеется информация о результатах бактериологических посевов и определения чувствительности, ее необходимо учитывать во время выбора или изменения антибактериальной терапии. При отсутствии таких данных на эмпирический выбор лечения могут повлиять местные эпидемиологические данные и особенности характеристик чувствительности.
Применение линкомицина не показано для лечения незначительных бактериальных инфекций и вирусных инфекций. Назначение Линкомицина в случае отсутствия подтвержденной или подозреваемой с высокой вероятностью бактериальной инфекции вряд ли будет полезным для пациента и повышает риск возникновения бактерий с резистентностью к лекарственному препарату.
Из-за риска развития псевдомембранозного колита перед принятием решения о применении линкомицина врач должен проанализировать природу инфекции и оценить пригодность менее токсичных альтернативных препаратов (например эритромицина).
О возникновении диареи, связанной с Clostridium difficile, сообщалось при применении почти всех антибактериальных средств, включая линкомицин.
Тяжесть проявления может быть от умеренной диареи до колита с летальным исходом. Применение антибактериальных препаратов влияет на нормальную флору кишечника и приводит к повышенному росту C.difficile, которые продуцируют токсины А и В. Связанная с C.difficile диарея может проявляться в легкой форме с водянистыми жидкими испражнениями, но также может прогрессировать до тяжелой устойчивой диареи, лейкоцитоза, лихорадки, сильных абдоминальных спазмов, слизи или крови в испражнениях.
В случае псевдомембранозного колита легкой степени тяжести обычно достаточно прекратить прием препарата. При степени тяжести от средней до тяжелой следует проводить лечение путем введения растворов, электролитов, белков и назначения антибактериальных средств, эффективных против C.difficile при колите.
Сразу после определения первичного диагноза «псевдомембранозный колит» следует начать лечение. Диагноз обычно устанавливают, исходя из клинической симптоматики, но для его подтверждения также могут быть использованы данные эндоскопии или определения C.difficile и его токсинов в испражнениях пациента.
При отсутствии лечения у пациента может развиться потенциально летальный перитонит, шок и токсический мегаколон.
Ассоциированная с C.difficile диарея чаще развивается и имеет более тяжелый характер у ослабленных пациентов и лиц пожилого возраста. Причиной повышенной заболеваемости и летальности также могут выступать штаммы C.difficile, которые способны к увеличенному продуцированию токсинов.
Возможность возникновения диареи, связанной с C.difficile, необходимо учитывать у пациентов с диареей, возникшей поле применения антибиотиков. Необходимо провести тщательный анализ анамнеза, поскольку развитие диареи, связанной с C.difficile, описывали даже через 2 мес после завершения антибактериальной терапии.
Линкомицин следует с осторожностью назначать пациентам, у которых в анамнезе есть заболевания ЖКТ, особенно колит.
Линкомицин нельзя применять для лечения больных менингитом, поскольку уровни препарата в спинномозговой жидкости недостаточны.
Во время длительного лечения следует контролировать функцию печени и почек, а также проводить анализы крови.
Применение линкомицина может приводить к чрезмерному росту нечувствительных организмов, в частности дрожжевых грибков. В случае возникновения суперинфекции следует применять соответствующие меры, показанные в соответствии с клинической ситуацией. Если в лечении Линкомицином нуждаются пациенты с уже имеющимися грибковыми инфекциями, необходимо одновременно проводить противогрибковую терапию.
Линкомицин следует с осторожностью применять у пациентов с анамнезом, обремененным БА или выраженной аллергией.
Назначенные хирургические процедуры следует проводить совместно с антибиотикотерапией.
Показано, что линкомицин способен блокировать нервно-мышечную передачу импульсов, поэтому может усиливать действие других нервно-мышечных блокаторов. Таким образом, линкомицин следует с осторожностью применять для лечения пациентов, которые принимают препараты этого класса.
Линкомицин следует с осторожностью применять для лечения лиц с атопией.
Линкомицин следует с осторожностью применять для лечения пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек и/или печени, сопровождающимися тяжелыми нарушениями обмена веществ. Для таких больных следует изменять дозу препарата (см. ПРИМЕНЕНИЕ). Во время лечения высокими дозами у таких пациентов необходимо контролировать уровень линкомицина в сыворотке крови, поскольку Т½ препарата у этих категорий пациентов может удлиняться в 2–3 раза.
Применение в период беременности или кормления грудью. У человека линкомицин способен проникать через гематоплацентарный барьер. При этом уровни препарата в сыворотке пуповинной крови достигают 25% от уровней препарата в сыворотке крови матери. Значительного накопления препарата в амниотической жидкости не происходит. Контролированных исследований по применению препарата у беременных не проводили. У 302 детей пациенток, получавших лечение линкомицином в разные триместры беременности, не наблюдалось увеличения частоты врожденных аномалий или замедления развития по сравнению с контрольной группой в течение первых 7 лет жизни.
Линкомицин не стоит применять в период беременности, за исключением случаев, когда в лечении есть четко определенная необходимость. Линкомицин был выявлен в грудном молоке в концентрации 0,5–2,4 мкг/мл. В связи с возможностью возникновения тяжелых реакций на линкомицин у младенцев, находящихся на грудном вскармливании следует принять решение о прекращении кормления грудью или прекращении лечения препаратом в зависимости от необходимости применения лекарства для матери.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Особого влияния на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами не отмечали, но сообщалось об отдельных случаях возникновения головокружения.
Взаимодействия
возможно усиление эффекта препаратов класса блокаторов нервно-мышечной передачи (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Одновременный пероральный прием каолиново-пектиновых смесей замедляет поглощение линкомицина на 90%. Поэтому во избежание подобного взаимодействия эти смеси стоит принимать как минимум за 2 ч до или через 3–4 ч после приема линкомицина.
In vitro наблюдались антагонистические взаимодействия между линкомицином и эритромицином, а также макролидными соединениями, химическая структура которых схожа з эритромицином. Из-за возможного клинического значения описанного взаимодействия эти два лекарственных препарата не стоит назначать одновременно.
Линкомицин может влиять на результаты определения уровней ЩФ крови. Вследствие этого результаты анализа могут демонстрировать ошибочное повышение уровней фермента.
Сообщалось о случаях перекрестной резистентности между линкомицином и клиндамицином.
Передозировка
в случае передозировки возможно возникновение расстройств со стороны ЖКТ, включая боль в животе, тошноту, рвоту и диарею.
Для лечения передозировки следует спровоцировать рвоту или, при наличии показаний, провести промывание желудка. Специфический антидот неизвестен.
Гемодиализ и перитонеальный диализ неэффективны для выведения линкомицина из крови.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.