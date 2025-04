фармакодинамика

Чувствительность. В зависимости от чувствительности возбудителя и концентрации антибиотика линкомицин может оказывать как бактерицидное, так и бактериостатическое действие.

В таблице ниже приведены значения MИК, полученные из литературных источников. Распространение резистентности может изменяться со временем и в зависимости от региона.



Микроорганизм Значение МИК (мг/л) Staphylococcus aureus 0,5–2 Streptococcus pyogenes 0,05–1 Streptococcus pneumoniae 0,1–1 Enterococcus faecalis* 2 — резистентный (MИК >64 мг/л)*) Haemophilus influenzae* 4–16* Neisseria spp.* 8–64* Escherichia coli Резистентный (MИК >64 мг/л) Klebsiella pneumoniae Резистентный (MИК >64 мг/л) Pseudomonas aeruginosa Резистентный (MИК >64 мг/л) Bacteroides fragilis 2–4