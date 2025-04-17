Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках в Чернигов
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 55 мин
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
60,87
Экономия при брони: -1,83 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
46,09
Экономия при брони: -2,73 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
67,80
Экономия при брони: -2,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
69,40
Экономия при брони: -4,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.5 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167-А
2.7 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Соборности, 4
3.0 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
69,40
Экономия при брони: -4,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 33
3.0 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
67,10
Экономия при брони: -2,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 21-А
3.0 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
69,50
Экономия при брони: -4,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Мира, 194
3.0 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 25 мин
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
3.1 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум