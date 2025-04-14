Харьков (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках в Харьков
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
69,50
Экономия при брони: -4,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
69,40
Экономия при брони: -4,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 49/8
6.0 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
7.3 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 179
7.4 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
69,10
Экономия при брони: -3,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 13
7.5 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
68,90
Экономия при брони: -3,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 17
7.7 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 50-Е
7.8 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
8.1 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 83/26
8.6 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
9.0 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
10.6 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
69,50
Экономия при брони: -4,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 276-В
12.1 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Тарасенко Георгия, 39
1.2 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гостиный Двор, 9
1.7 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 10
2.3 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Астарта
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 147
4.7 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 178
5.0 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-А
5.2 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум