Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
66,00
Экономия при брони: -5,70 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
69,40
Экономия при брони: -4,20 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
66,00
Экономия при брони: -5,70 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
64,64
Экономия при брони: -4,34 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Народная аптека
Кривой Рог, просп. Университетский, 62-Б
2.4 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
66,00
Экономия при брони: -5,70 грн
Городская семейная аптека
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
3.2 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 54
3.3 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
64,64
Экономия при брони: -4,34 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21
4.6 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 3-Г
4.6 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
69,40
Экономия при брони: -4,20 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Магистральная, 10/7
5.5 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
46,36
Экономия при брони: -2,87 грн
Народная аптека
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
5.5 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
63,46
Экономия при брони: -3,16 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 14 мин
Кривой Рог, пл. 30 лет Победы, 1
6.1 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
6.6 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
64,07
Экономия при брони: -6,47 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
6.8 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
64,10
Экономия при брони: -6,50 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Алмазная, 18-К
6.9 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
45,22
Экономия при брони: -1,73 грн