Винница (адрес не указан)
Доступно в 42 аптеках в Винница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
67,80
Экономия при брони: -0,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
69,30
Экономия при брони: -2,40 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
69,50
Экономия при брони: -2,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
23,08
Экономия при брони: -0,73 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
67,80
Экономия при брони: -0,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
67,80
Экономия при брони: -0,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
69,40
Экономия при брони: -2,50 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
61,50
Экономия при брони: -3,07 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 46
1.9 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Васильковая, 7
2.1 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
69,40
Экономия при брони: -2,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Васильковая, 9
2.2 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пер. Кирпичный, 3
2.3 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 9
2.8 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
67,80
Экономия при брони: -0,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 17
2.9 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 23
3.1 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
67,80
Экономия при брони: -0,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Князей Кориатовичей, 168-Б
3.2 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
69,50
Экономия при брони: -2,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Синеводская, 140
3.3 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
69,40
Экономия при брони: -2,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пер. 1-й Украинский, 5
3.4 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
69,50
Экономия при брони: -2,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Матроса Кошки, 7-Б
3.5 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
69,40
Экономия при брони: -2,50 грн