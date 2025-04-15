Львов (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках в Львов
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
67,10
Экономия при брони: -3,80 грн
Мед-сервис
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Біла ромашка
Львов, ул. Антоновича, 122
2.2 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
69,51
Экономия при брони: -2,09 грн
Біла ромашка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
2.4 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
67,14
Экономия при брони: -2,01 грн
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 93
2.7 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Біла ромашка
Львов, ул. Садовая, 2-А
3.0 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
67,15
Экономия при брони: -2,01 грн
Біла ромашка
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 1-Б
3.4 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
67,14
Экономия при брони: -2,01 грн
Подорожник
Львов, ул. Навроцкого, 23
3.8 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Львов, ул. Зеленая, 147
4.2 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Біла ромашка
Львов, ул. Научная, 35-А
4.3 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
67,86
Экономия при брони: -2,04 грн
Аптека24
Львов, ул. Зубровская, 38
5.8 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Львов, ул. Стрыйская, 338
6.2 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
23,11
Экономия при брони: -2,03 грн
Мед-сервис
Львов, просп. Красной Калины, 109
6.8 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Любисток
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 163
2.6 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Любисток
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 225
3.7 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
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Подорожник
Зубра, ул. Франко Ивана, 95-Б
7.1 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Пасеки-Зубрицкие, пл. Независимости, 10
9.2 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Ивано-Франково, пл. Рынок, 33
22.2 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
47,36
Экономия при брони: -4,14 грн
Здорова родина
Щирец, ул. Княжеская, 2
24.1 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
45,21
Экономия при брони: -0,44 грн