Николаев (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках в Николаев
Подорожник
Открыто
Закроется через 56 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
69,40
Экономия при брони: -3,20 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека24
Открыто
Закроется через 56 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 56 мин
Николаев, ул. Соборная, 7
3.7 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 147/4
4.0 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 41
4.3 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 47
4.4 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Аптека бам
Открыто
Закроется через 56 мин
Николаев, ул. Южная, 39-Б
4.5 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
67,10
Экономия при брони: -0,90 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется через 56 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 42-А/1
4.6 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
67,10
Экономия при брони: -0,90 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 56 мин
Николаев, просп. Мира, 1/1
4.7 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Открыто
Закроется через 56 мин
Николаев, ул. Николаевская, 15/5
4.9 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
67,10
Экономия при брони: -0,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 56 мин
Николаев, просп. Героев Украины, 20-К
7.6 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
67,10
Экономия при брони: -0,90 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 56 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 312
7.7 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 56 мин
Николаев, ул. Космонавтов, 142/3
8.2 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
8.2 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Троицкая, 238-Г
8.7 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Открыто
Закроется через 56 мин
Николаев, просп. Героев Украины, 105/1
8.9 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
44,76
Экономия при брони: -0,60 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 340
9.1 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
Подорожник
Открыто
Закроется через 56 мин
Николаев, просп. Корабелов, 15/1
9.1 км
Линкомицин капсулы 250 мг блистер №30
Корпорация Артериум
69,50
Экономия при брони: -3,30 грн