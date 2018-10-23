Глицисед® (Glicised®) (88454) - инструкция по применению ATC-классификация
Глицисед инструкция по применению
Фармакологические свойства
глицин — заменимая аминокислота (естественный метаболит), является нейромедиатором тормозного типа действия и регулятором метаболических процессов в ЦНС, уменьшает психоэмоциональное напряжение, повышает умственную работоспособность, оказывает нейропротекторное, антистрессовое, седативное действие, улучшает метаболические процессы в тканях мозга, нормализует сон, снижает токсическое действие алкоголя. Не вызывает привыкания.
Легко проникает в большинство биологических жидкостей и тканей организма, в том числе в головной мозг. Быстро расщепляется в печени глициноксидазой до воды и углекислого газа. Накопления глицина в тканях не происходит.
Показания Глицисед
функциональные и органические заболевания нервной системы (неврозы, неврозоподобные состояния, вегетососудистая дистония, последствия нейроинфекции, черепно-мозговой травмы, перинатальные и другие формы энцефалопатии, в том числе алкогольного генеза), сопровождающиеся повышенной возбудимостью, эмоциональной нестабильностью, снижением умственной работоспособности, нарушением сна.
Ишемический инсульт и нарушения мозгового кровообращения.
В качестве вспомогательного средства при лечении алкоголизма.
Применение Глицисед
лекарственное средство Глицисед применяют в таблетках или в форме порошка после измельчения таблетки трансбукально (путем размещения за щекой или в ротовой полости) или сублингвально (под язык). Таблетку держат во рту до полного растворения.
Детям в возрасте старше 3 лет, подросткам, взрослым при снижении умственной работоспособности Глицисед назначают по 1 таблетке (100 мг) 2–3 раза в сутки в течение 14–30 дней.
Максимальная суточная доза — 300 мг.
Детям в возрасте старше 3 лет и взрослым с повышенной возбудимостью, эмоциональной лабильностью назначают по 1 таблетке 2–3 раза в сутки, курс лечения — 7–14 дней. При необходимости курс терапии повторяют.
При нарушениях сна назначают по 50–100 мг за 20 мин до сна или непосредственно перед сном.
При ишемическом мозговом инсульте и нарушениях мозгового кровообращения назначают 1 г препарата ретробукально или сублингвально (при необходимости таблетку растереть) в течение первых 3–6 ч после развития инсульта, далее — в течение 1–5 дней по 1 г/сут, затем в течение 6–30 сут — по 1–2 таблетки 3 раза в сутки.
При лечении алкоголизма назначают как вспомогательное средство по 1 таблетке 2–3 раза в сутки в течение 14–30 дней. При необходимости курс лечения повторяют 4–6 раз в год.
Противопоказания
индивидуальная непереносимость препарата и повышенная чувствительность к отдельным его компонентам; артериальная гипотензия. Детский возраст до 3 лет.
Побочные эффекты
обычно препарат хорошо переносится. При индивидуальной повышенной чувствительности возможно развитие аллергических реакций, а также сыпи, зуда, крапивницы, ринита, першения в горле, конъюнктивита, слабости.
Со стороны ЖКТ возможно развитие диспептических явлений, в том числе боль в эпигастрии, тошнота.
Со стороны нервной системы отмечали единичные случаи снижения концентрации внимания, головной боли, напряженности, раздражительности.
Особые указания
у пациентов, склонных к артериальной гипотензии, необходимо контролировать уровень АД и в случае необходимости проводить коррекцию дозы препарата — Глицисед назначают в низких дозах и при условии регулярного контроля АД. При снижении АД ниже обычного уровня прием лекарственного средства прекращают.
Применение в период беременности и кормления грудью. Влияние Глициседа на организм в период беременности или кормления грудью детально не исследовали, поэтому применение препарата не рекомендуется.
Дети. Препарат применяют у детей в возрасте старше 3 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами, а также занятии потенциально опасными видами деятельности.
Взаимодействия
Глицисед снижает токсичность противосудорожных, антипсихотических лекарственных средств, антидепрессантов. При сочетании со снотворными, транквилизаторами и антипсихотическими препаратами усиливается эффект торможения ЦНС.
Передозировка
о клинических проявлениях передозировки сведений нет.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.