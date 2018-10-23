лекарственное средство Глицисед применяют в таблетках или в форме порошка после измельчения таблетки трансбукально (путем размещения за щекой или в ротовой полости) или сублингвально (под язык). Таблетку держат во рту до полного растворения.

Детям в возрасте старше 3 лет, подросткам, взрослым при снижении умственной работоспособности Глицисед назначают по 1 таблетке (100 мг) 2–3 раза в сутки в течение 14–30 дней.

Максимальная суточная доза — 300 мг.

Детям в возрасте старше 3 лет и взрослым с повышенной возбудимостью, эмоциональной лабильностью назначают по 1 таблетке 2–3 раза в сутки, курс лечения — 7–14 дней. При необходимости курс терапии повторяют.

При нарушениях сна назначают по 50–100 мг за 20 мин до сна или непосредственно перед сном.

При ишемическом мозговом инсульте и нарушениях мозгового кровообращения назначают 1 г препарата ретробукально или сублингвально (при необходимости таблетку растереть) в течение первых 3–6 ч после развития инсульта, далее — в течение 1–5 дней по 1 г/сут, затем в течение 6–30 сут — по 1–2 таблетки 3 раза в сутки.

При лечении алкоголизма назначают как вспомогательное средство по 1 таблетке 2–3 раза в сутки в течение 14–30 дней. При необходимости курс лечения повторяют 4–6 раз в год.