Киев
Глицисед® (Glicised®)

Глицисед® (Glicised®)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 268 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
120,00 грн
Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
177,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
148,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
177,20 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
124,91 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
177,20
Экономия при брони: -26,00 грн
151,20 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
120,00 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
132,32 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
153,00 грн
Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
138,90 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
120,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
175,50
Экономия при брони: -24,30 грн
151,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
175,50
Экономия при брони: -24,30 грн
151,20 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
120,00 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
163,54
Экономия при брони: -45,20 грн
118,34 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
157,29
Экономия при брони: -38,54 грн
118,75 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
120,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
175,50
Экономия при брони: -24,30 грн
151,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
175,50
Экономия при брони: -24,30 грн
151,20 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
120,00 грн
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