Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 187 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
181,50
Экономия при брони: -31,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
157,87
Экономия при брони: -26,86 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
165,00
Экономия при брони: -35,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
167,55
Экономия при брони: -24,63 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
163,20
Экономия при брони: -31,27 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
161,23
Экономия при брони: -21,93 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
163,83
Экономия при брони: -24,53 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
175,50
Экономия при брони: -25,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
129,06
Экономия при брони: -17,62 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
173,39
Экономия при брони: -34,73 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
175,50
Экономия при брони: -25,90 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
162,86
Экономия при брони: -24,20 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
155,88
Экономия при брони: -17,22 грн