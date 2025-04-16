Николаев (адрес не указан)
Доступно в 128 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
157,37
Экономия при брони: -18,38 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
175,50
Экономия при брони: -24,80 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
160,59
Экономия при брони: -19,70 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
177,30
Экономия при брони: -26,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
163,07
Экономия при брони: -20,71 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
164,91
Экономия при брони: -22,55 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
177,30
Экономия при брони: -26,60 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
175,50
Экономия при брони: -24,80 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
177,20
Экономия при брони: -26,50 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
177,06
Экономия при брони: -34,14 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
163,09
Экономия при брони: -25,42 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
165,61
Экономия при брони: -27,94 грн