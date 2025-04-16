Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 219 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
175,00
Экономия при брони: -30,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
180,00
Экономия при брони: -35,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
155,45
Экономия при брони: -11,97 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
161,07
Экономия при брони: -17,73 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
175,50
Экономия при брони: -25,20 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
165,00
Экономия при брони: -46,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
132,00
Экономия при брони: -16,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
175,50
Экономия при брони: -25,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
167,55
Экономия при брони: -5,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
177,40
Экономия при брони: -27,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
175,19
Экономия при брони: -39,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
160,11
Экономия при брони: -24,57 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
168,53
Экономия при брони: -25,47 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
180,00
Экономия при брони: -35,00 грн