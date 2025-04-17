Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 97 аптеках в Чернигов
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
175,70
Экономия при брони: -24,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 55 мин
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
164,25
Экономия при брони: -4,93 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
177,20
Экономия при брони: -26,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
106,38
Экономия при брони: -15,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
167,61
Экономия при брони: -33,85 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
181,70
Экономия при брони: -30,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
163,21
Экономия при брони: -22,43 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
35,44
Экономия при брони: -5,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
160,39
Экономия при брони: -26,63 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
177,20
Экономия при брони: -26,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
161,02
Экономия при брони: -26,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
164,43
Экономия при брони: -30,06 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
177,20
Экономия при брони: -26,00 грн