Винница (адрес не указан)
Доступно в 117 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
161,79
Экономия при брони: -27,82 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
177,20
Экономия при брони: -22,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
164,97
Экономия при брони: -31,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
140,40
Экономия при брони: -16,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
181,70
Экономия при брони: -27,20 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
177,20
Экономия при брони: -22,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
163,32
Экономия при брони: -29,35 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
177,46
Экономия при брони: -43,49 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
175,50
Экономия при брони: -21,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
161,93
Экономия при брони: -27,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
156,42
Экономия при брони: -22,13 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
173,20
Экономия при брони: -18,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
164,85
Экономия при брони: -31,59 грн