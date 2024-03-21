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Активные вещества — “Г”ГЛИЦИН (GLYCINUM)

ГЛИЦИН (GLYCINUM) Действующее вещество

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Найдено: 7 препаратов
Глицисед® таблетки, 100 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 50; Корпорация Артериум
Глицисед® Таблетки, 100 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 50 Корпорация Артериум
В 1241 аптеке
от 93,92 грн
Цены в аптеках
Глицин-Дарница таблетки сублингвальные, 100 мг, контурная ячейковая упаковка, № 60; Дарница
Глицин-Дарница Таблетки сублингвальные, 100 мг, контурная ячейковая упаковка, № 60 Дарница
В 767 аптеках
от 49,73 грн
Цены в аптеках
Глицин таблетки сублингвальные, 100 мг, № 50; Гледекс
Глицин Таблетки сублингвальные, 100 мг, № 50 Гледекс
В 471 аптеке
от 50,00 грн
Цены в аптеках
Глицин таблетки, 125 мг, № 50; Илан Фарм
Глицин Таблетки, 125 мг, № 50 Илан Фарм
В 15 аптеках
от 86,20 грн
Цены в аптеках
Глицин-Здоровье таблетки сублингвальные, 100 мг, блистер, № 50; Здоровье
Глицин-Здоровье Таблетки сублингвальные, 100 мг, блистер, № 50 Здоровье
В 4 аптеках
от 44,90 грн
Цены в аптеках
Глицин таблетки сублингвальные, 100 мг, блистер в пачке, № 50; Красная звезда
Глицин Таблетки сублингвальные, 100 мг, блистер в пачке, № 50 Красная звезда
В 1 аптеке
от 57,50 грн
Цены в аптеках
Глицин-Здоровье таблетки сублингвальные, 100 мг, блистер, № 30; Здоровье
Глицин-Здоровье Таблетки сублингвальные, 100 мг, блистер, № 30 Здоровье
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, таблетки сублингвальные.
CAS №: 56-40-6 C2H5NO2
MESH, RTECS, USPDDN, PAFA: глицин.
Форма выпуска: таблетки, таблетки сублингвальные.

глицин (аминоуксусная кислота) — аминокислота, центральный тормозной нейромедиатор. Обладает седативным эффектом, улучшает метаболические процессы в тканях мозга и мышцах.

хронический алкоголизм — для ослабления влечения к алкоголю, уменьшения явлений абстиненции, депрессии, повышенной раздражительности, нормализации сна, а также при явлениях возбуждения с одновременным влечением к алкоголю, при остром алкогольном опьянении, в период ремиссии при наличии тревоги, депрессии, повышенной раздражительности; применяют также в составе комплексной терапии при нарушениях мозгового кровообращения.

сублингвально. При хроническом алкоголизме для устранения запоя вначале назначают 0,1 г, затем повторно через 20 мин и 60 мин, далее на протяжении суток — 3–4 раза по 0,1 г; суточная доза составляет 0,6–0,7 г.
При явлениях абстиненции назначают по 0,1 г 2 раза в сутки в течение 5–7 дней, затем — по 0,1 г утром на протяжении 6–15 дней. В период ремиссии при наличии депрессии, раздражительности, тревоги принимают по 0,1 г 2–4 раза в сутки; при нарушениях сна — по 0,1 г за 20 мин до сна.
При остром алкогольном опьянении, явлениях агрессивности и возбуждения с одновременным влечением к алкоголю принимают по 0,1 г глицина, при необходимости назначают повторно с интервалом 15–20 мин.

повышенная чувствительность к глицину.

не описаны.