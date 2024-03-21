сублингвально. При хроническом алкоголизме для устранения запоя вначале назначают 0,1 г, затем повторно через 20 мин и 60 мин, далее на протяжении суток — 3–4 раза по 0,1 г; суточная доза составляет 0,6–0,7 г.

При явлениях абстиненции назначают по 0,1 г 2 раза в сутки в течение 5–7 дней, затем — по 0,1 г утром на протяжении 6–15 дней. В период ремиссии при наличии депрессии, раздражительности, тревоги принимают по 0,1 г 2–4 раза в сутки; при нарушениях сна — по 0,1 г за 20 мин до сна.

При остром алкогольном опьянении, явлениях агрессивности и возбуждения с одновременным влечением к алкоголю принимают по 0,1 г глицина, при необходимости назначают повторно с интервалом 15–20 мин.