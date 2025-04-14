Одесса (адрес не указан)
Доступно в 332 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
167,39
Экономия при брони: -19,67 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
166,01
Экономия при брони: -18,44 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
166,60
Экономия при брони: -31,92 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
162,83
Экономия при брони: -28,15 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
177,40
Экономия при брони: -24,20 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Глицисед® таблетки 100 мг блистер №50
Корпорация Артериум