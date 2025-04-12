дозу и курс лечения определяет врач индивидуально в зависимости от характера и течения заболевания (в качестве монотерапии или в составе комплексного лечения).

Эрбисол вводят в/м, в/в, в/а, внутрибрюшинно или внутрь опухоли ежедневно взрослым по 2–4 мл. Курс лечения — 20 сут и, учитывая хроноритмы организма, однократное введение желательно назначать вечером перед сном в 21:00–24:00 через 2–3 ч после еды, а в случае двукратного введения — дополнительно назначают утром в 6:00–9:00 за 1–2 ч до еды. Средняя курсовая доза составляет 40–80 мл.

При реактивных гепатитах, аутоиммунных, аллергических заболеваниях взрослым назначают ежедневно по 2 мл в/м в течение 20 сут.

При ранах, пародонтитах в первые 10 дней взрослым назначают в/м по 4 мл, а в последующие 10 сут в случае необходимости — по 2 мл. При генерализованных пародонтитах дополнительно назначают инфильтрационное введение в десны или аппликации, или электрофорез Эрбисола с анода (+) на область десен.

Пациентам с хроническими обструктивными заболеваниями легких и БА при дыхательной недостаточности I степени взрослым Эрбисол вводят в/м по 2 мл 1 раз в сутки в 21:00–24:00 в течение первых 3 сут, затем 5 дней по 2 мл 2 раза в сутки в 16:00–18:00 и в 21:00–24:00 и 7 сут — по 2 мл 1 раз в сутки в 21:00–24:00. Курсовая доза составляет 40 мл.

Пациентам с хроническими обструктивными заболеваниями легких и БА при дыхательной недостаточности II степени Эрбисол вводят в/м в течение первых 3 сут по 2 мл 1 раз в сутки в 21:00–24:00, а в последующие 10 дней вводят по 2 мл 2 раза в сутки: в 16:00–18:00 и в 21:00–24:00, затем в течение 7 сут по 2 мл в 21:00–24:00. Курсовая доза составляет 60 мл.

При хронических обструктивных заболеваниях легких и БА, сопровождающихся глубокими и необратимыми изменениями функции внешнего дыхания с дыхательной недостаточностью III степени, туберкулезе легких на курс лечения требуется не менее 80 мл Эрбисола. Пациентам этой группы препарат назначают в/м по 2 мл 2 раза в сутки: в 16:00–18:00 и в 21:00–24:00. Курс лечения — 20 дней. Предложенный способ лечения дополняет ступенчатую схему базовой терапии.

При гепатитах, стеатогепатозах, циррозе печени, язвенных поражениях желудка и двенадцатиперстной кишки, эрозивных гастродуоденитах, неспецифическом язвенном колите, метаболических дистрофиях, повреждениях тканей, переломах (для ускорения консолидации костных отломков), трофических язвах различной этиологии, пролежнях, а также в реабилитационной и восстановительной терапии, для повышения физической активности, адаптивно-корригирующих и защитных функций организма, для устранения астенического синдрома, взрослым препарат вводят в/м по 2 мл ежедневно 2 раза в сутки: в 6:00–9:00 и 21:00–24:00 в течение 20 сут, или первые 3 сут 2 мл 1 раз в сутки в 21:00–24:00, а в последующие 10 дней вводят по 2 мл 2 раза в сутки: в 6:00–9:00 и в 21:00–24:00, затем в течение 7 дней по 2 мл в 21:00–24:00.

При сахарном диабете, аутоиммунном тиреоидите Эрбисол назначают ежедневно 2 раза в сутки по 2 мл — утром в 6:00–9:00 и вечером в 21:00–24:00 в/в или в/м в течение 20 сут.

При онкозаболеваниях как препарат сопровождения и реабилитации при радиолучевой терапии Эрбисол назначают в/м ежедневно взрослым по 2 мл 2 раза в сутки: утром в 6:00–9:00 и вечером в 21:00–24:00 в течение 20 дней, начиная за 1–2 сут до курса радиолучевой терапии.

При химиотерапии взрослым Эрбисол назначают ежедневно, начиная за 2–3 сут до курса химиотерапии, 1 раз в сутки вечером в 21:00–24:00 по 2 мл в/м, во время проведения химиотерапии и заканчивая на 7–12-е сутки после проведения курса химиотерапии (всего 15–25 сут), а также в/м по 2 мл утром в 6:00–9:00, начиная за 1–2 сут до курса химиотерапии, во время проведения химиотерапии и заканчивая на 3-и–7-е сутки после проведения курса химиотерапии. То есть 1-е сутки и последние 4–7 сут курса Эрбисол можно назначать по 2 мл 1 раз в сутки вечером в 21:00–24:00. В дни приема химиопрепаратов вместо утренней в/м инъекции 2 мл препарата Эрбисол целесообразно вводить 4–16 мл Эрбисола (в зависимости от схемы введения и дозы химиопрепаратов) дробно, непосредственно перед введением каждого цитостатика и тем же путем, то есть в/в или в/а или внутрь опухоли, или внутрибрюшинно, а в 17:00 дополнительно в/м ввести 2 мл Эрбисола. Например, при в/в капельной инфузии химиопрепарата сначала в/в вводят Эрбисол по 2 мл перед инфузией каждых 200 мл р-ра химиопрепарата. При в/а инфузии химиопрепарата препарат Эрбисол вводят тем же способом — в/а. При регионарной химиотерапии перед введением р-ра химиопрепарата вводят тем же способом 4 мл препарата Эрбисол — в/а или внутрь опухоли. Дополнительное в/м введение 2 мл препарата Эрбисол в 17:00 назначают еще 2–3 сут после введения значительных доз химиопрепаратов. При проведении химиотерапии с применением препаратов, влияющих на гормональный статус пациента, Эрбисол назначают не ранее чем через 3 ч после применения таких препаратов.

Расчет количества препарата Эрбисол, необходимого для введения вместе с химиопрепаратами с целью предотвращения их побочного действия на здоровые ткани больных, проводится в зависимости от введенной дозы химиопрепаратов: 2 мл препарата Эрбисол желательно вводить перед каждыми 25–30 мг доксорубицина или 25–30 мг препаратов платины, или 0,5–0,75 г циклофосфана, или 1,0 г 5-фторурацила, или другими химиопрепаратами с эквивалентным токсическим действием.

Если больному перед химиолучевой терапией было проведено хирургическое вмешательство, то, начиная с 1–3-х суток после операции, Эрбисол назначают взрослым в/м по 2 мл вечером в течение 7–10 сут до начала курса химиолучевой терапии. Это целесообразно также проводить больным с сопутствующими заболеваниями печени и/или перенесенным гепатитом в анамнезе.

Для улучшения физического состояния больных через 3–5 нед после проведения курса химиотерапии возможно проведение курса иммунотерапии с применением Эрбисола.

Первые 3 сут взрослым назначают по 2 мл препарата в/м 1 раз в сутки вечером в 21:00–24:00, а в следующие 10 сут вводят по 2 мл дважды: утром в 6:00–9:00 и вечером в 21:00–24:00, затем в течение 7 сут по 2 мл вечером в 21:00–24:00 или ежедневно по 2 мл дважды в сутки: в 6:00–9:00 и в 21:00–24:00 в течение 20 сут.